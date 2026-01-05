घर लाना है Skoda Slavia का ऑटोमैटिक वेरिएंट, दो लाख की Down Payment के बाद हर महीने देनी होगी इतनी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Skoda की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से Mid Size Sedan Car के तौर पर Skoda Slavia को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। अगर आप इस मिड साइज सेडान कार के ऑटोमैटिक वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और सिर्फ दो लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Skoda Slavia की कीमत Skoda की ओर से Slavia के ऑटोमैटिक वेरिएंट Signature को 14.34 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.43 लाख रुपये आरटीओ, करीब 58 हजार रुपये का इंश्‍योरेंस देना होगा। इसके साथ ही करीब 14 हजार रुपये का टीसीएस भी देना होगा। जिसके बाद Skoda Slavia on road price करीब 16.50 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI अगर आप इस गाड़ी के ऑटोमैटिक वेरिएंट को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 14.50 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 14.50 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 23328 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Skoda Slavia अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 14.50 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 23328 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Skoda Slavia के ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए करीब 5.09 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 21.59 लाख रुपये हो जाएगी।