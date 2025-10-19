Language
    Skoda Octavia RS Vs Volkswagen Golf GTI: इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में किसे खरीदना होगा बेहतर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:00 PM (IST)

    Skoda Octavia RS Vs Volkswagen Golf GTI:देश में प्रीमियम परफॉर्मेंस कारों को भी काफी ज्‍यादा पसंद किया जाता है। स्‍कोडा की ओर से हाल में ही ऑक्‍टाविया आरएस को लॉन्‍च किया गया है जिसका सीधा मुकाबला फॉक्‍सवैगन की गोल्‍फ जीटीआई के साथ होगा। फीचर्स, कीमत और पावर के मामले में किस कार को खरीदने में समझदारी होगी। आइए जानते हैं।

    Hero Image

    Skoda Octavia RS Vs Volkswagen Golf GTI में से किसे खरीदना होगा बेहतर

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में परफॉर्मेंस कारों को भी काफी ज्‍यादा पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में हाल में ही स्‍कोडा की ओर से ऑक्‍टाविया आरएस को लॉन्‍च किया गया है। इस कार का सीधा मुकाबला फॉक्‍सवैगन की गोल्‍फ जीटीआई के साथ होगा। फीचर्स, कीमत और पावर के मामले में दोनों में से किस कार को खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्‍प (Skoda Octavia RS Vs Volkswagen Golf GTI) हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Skoda Octavia RS Vs Volkswagen Golf GTI फीचर्स

    स्‍कोडा की ओर से ऑक्‍टाविया आरएस में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इस सेडान कार में फुल ब्‍लैक इंटीरियर के साथ ही रेड इंसर्ट्स को दिया जाता है, जिससे यह देखने में काफी प्रीमियम लगती है। इसके साथ ही इसमें आरएस की बैजिंग के साथ स्‍पोर्ट्स कार वाली सीट्स को दिया जाता है। इसमें कार्बन फाइबर, 13 इंंच की सेंट्रल डिस्‍प्‍ले, नेविगेशन सिस्‍टम को स्‍टैंडर्ड तौर पर दिया गया है। थ्री स्‍पोक स्‍टेयरिंग

    व्‍हील, इलेक्‍ट्रिक एडजस्‍टमेंट वाली सीट्स, मेमोरी फंक्‍शन और सीट कुशन, 10 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, एल्‍यूमिनियम फिनिश पैडल्‍स, एलईडी मैट्रिक्‍स हेडलाइट्स, 18 और 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, रियर एलईडी लाइट्स, के साथ कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को दिया गया है। 

    वहीं फॉक्‍सवैगन गोल्‍फ जीटीआई में 12.9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, 10.25 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, सात स्‍पीकर के साथ ऑडियो सिस्‍टम, वायरलेस चार्जर, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो, एंबिएंट लाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, थ्री जोन क्‍लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, की-लैस एंट्री, पुश बटन स्‍टार्ट, जीटीआई बैजिंग, चारों पहियों में डिस्‍क ब्रेक, 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, 45 लीटर की क्षमता के पेट्रोल टैंक को दिया जा रहा है।

    Skoda Octavia RS Vs Volkswagen Golf GTI इंजन

    स्‍कोडा ऑक्‍टाविया आरएस में दो लीटर का टीएसआई इंजन दिया गया है। जिससे गाड़ी को 265 हॉर्स पावर के साथ 370 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यह पावर इसके पुराने वर्जन के मुकाबले 15 किलोवाट ज्‍यादा है। इसमें 7स्‍पीड डीएसजी ट्रांसमिशन को दिया गया है। इस इंजन के साथ यह कार 6.4 सेकेंड में ही 0-100 किलोमीटर की स्‍पीड पकड़ सकती है। वहीं इसकी टॉप स्‍पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक है।

    वहीं फॉक्‍सवैगन गोल्‍फ जीटीआई में भी दो लीटर की क्षमता के टीएसआई इंजन मिल रहा है। इस इंजन से कार को 0-100 किलोमीटर की स्‍पीड हासिल करने में सिर्फ 5.9 सेकेंड का समय लगता है। दो लीटर के इंजन से कार को 265 हॉर्स पावर और 370 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही इसमें 7स्‍पीड डीएसजी ट्रांसमिशन मिलता है।

    Skoda Octavia RS Vs Volkswagen Golf GTI कीमत

    स्‍कोडा की ओर से ऑक्‍टाविया आरएस को भारत में 49.99 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है।

    वहीं फॉक्‍वैगन की ओर से गोल्‍फ जीटीआई को 50.91 लाख रुपये की कीमत पर ऑफर किया जा रहा है।