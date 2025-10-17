Skoda Octavia RS भारत में लॉन्च; 10 एयरबैग, ADAS जैसे हाई-टेक फीचर्स और पावरफुल इंजन से लैस

सुरक्षा (Safety) 10 एयरबैग (2 फ्रंट + 1 ड्राइवर का घुटना + 1 फ्रंट सेंटर + 2 फ्रंट साइड + 2 रियर साइड + 2 कर्टन), ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजिंग सिस्टम), ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, MCB, XDS+, ISOFIX

ड्राइव (Drive) प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग, स्पोर्ट्स सस्पेंशन, स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट, ड्राइव मोड सेलेक्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, चेतावनी और ब्रेकिंग रिएक्शन के साथ फ्रंट असिस्ट, लेन असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन

पहिये (Wheels) अलॉय व्हील्स R(19), इलियास ट्रिम के साथ, स्पेयर व्हील R(18), छोटे साइज़ का

लाइट्स (Lights) AFS के साथ फुल LED मैट्रिक्स हेडलैंप्स, हेडलैंप वाशर, एनिमेटेड इंडिकेटर के साथ LED रियर लाइट्स, इंटीरियर एंबिएंट लाइटिंग

एक्सटीरियर (Exterior) ग्लॉस ब्लैक स्पोर्ट्स स्टाइलिंग (फ्रंट ग्रिल, विंडो सराउंड, डोर मिरर और बैजिंग सहित), रियर स्पॉयलर, ब्लैक में स्कोडा टेलगेट लेटरिंग, स्पोर्ट्स बंपर, ब्लैक एग्जॉस्ट टेलपाइप्स

इंटीरियर (Interior) रेड हाइलाइटिंग के साथ सुएडिया इंटीरियर्स ब्लैक, 26.03 cm वर्चुअल कॉकपिट, हेड-अप डिस्प्ले, शिफ्ट पैडल के साथ थ्री-स्पोक लेदर स्पोर्ट्स मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील, एल्युमीनियम डिज़ाइन में पैडल

आराम (Comfort) क्लाइमेट्रोनिक AC 3-ज़ोन, हीटिंग, पावर एडजस्टमेंट, मेमोरी फीचर, मसाज फंक्शन के साथ फ्रंट स्पोर्ट्स सीट्स, फ्रंट और रियर पावर विंडोज, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर सीट्स में तीन हेडरेस्ट

सुविधा (Convenience) केसी एडवांस्ड कीलेस एंट्री, रियर सीट्स में स्प्लिट-फोल्डिंग बैकरेस्ट, वर्चुअल पेडल के साथ इलेक्ट्रिकली संचालित बूट, फ्रंट और रियर में पार्क डिस्टेंस कंट्रोल पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री एरिया व्यू कैमरा, इंटेलिजेंट पार्क असिस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, हीटेड, फोल्डिंग और ड्राइवर साइड ऑटो-डिमिंग डोर मिरर, ऑटो-डिमिंग रियर व्यू मिरर

इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी 32.77 cm टचस्क्रीन के साथ नई जनरेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टलिंक - ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, CANTON साउंड सिस्टम 675W 11 स्पीकर + सबवूफर, वेंटिलेशन के साथ 15W वायरलेस चार्जिंग, 4x USB-C 45W सॉकेट, 1x USB-C 15W सॉकेट रियर व्यू मिरर में