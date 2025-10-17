Skoda Octavia RS भारत में लॉन्च; 10 एयरबैग, ADAS जैसे हाई-टेक फीचर्स और पावरफुल इंजन से लैस
स्कोडा ने भारत में अपनी नई परफॉर्मेंस सेडान 2025र Skoda Octavia RS लॉन्च की है। इस स्पोर्टी सेडान की केवल 100 यूनिट्स ही भारत में उपलब्ध हैं, जो लॉन्च से पहले ही बिक गईं। इसमें आरएस-स्पेसिफिक डिजाइन, शानदार इंटीरियर और कई आधुनिक फीचर्स हैं। डिलीवरी 6 नवंबर 2025 से शुरू होगी।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। स्कोडा ने अपनी परफॉर्मेंस सेडान 2025 Skoda Octavia RS को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस स्पोर्टी और एग्रेसिव सेडान सिर्फ 100 यूनिट्स को ही भारतीय बाजार में लाया गया है। इसकी प्री-बुकिंग शुरू होने के कुछ ही दिनों में सभी यूनिट्स बिक गईं। भारत में इसकी डिलीवरी 6 नवंबर 2025 से शुरू की जाएगी। आइए विस्तार में जानते हैं कि स्कोडा ऑक्टेविया RS को किन खास फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च किया गया है?
Skoda Octavia RS का एक्सटीरियर
- 2025 Octavia RS में RS-स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इसे आम Octavia से अलग दिखाते हैं। फ्रंट में ग्लॉस ब्लैक बटरफ्लाई ग्रिल के साथ RS बैज है, और इसमें डुअल-पॉड मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स और V-शेप LED DRLs दिए गए हैं। फ्रंट बम्पर की कट्स से भी सेडान का स्पोर्टी लुक और बढ़ जाता है।
- इसकी सिल्हूट लाइन क्लीन और स्ट्रीमलाइन है और यह रेगुलर Octavia से लोअर सिटिंग पर बैठती है। इसके 19-इंच एरोडायनामिक अलॉय व्हील्स रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ परफेक्ट मैच करते हैं। रियर में रैपअराउंड LED टेललाइट्स और ग्लॉस-ब्लैक लिप स्पॉइलर से इसे और एग्रेसिव लुक मिलता है।
- इंडिया-स्पेस मॉडल में 5 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में लॉन्च की गई है, जो Mamba Green, Magic Black, Candy White, Race Blue, Velvet Red है।
|स्पेसिफिकेशन
|फीचर्स
|सुरक्षा (Safety)
|10 एयरबैग (2 फ्रंट + 1 ड्राइवर का घुटना + 1 फ्रंट सेंटर + 2 फ्रंट साइड + 2 रियर साइड + 2 कर्टन), ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजिंग सिस्टम), ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, MCB, XDS+, ISOFIX
|ड्राइव (Drive)
|प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग, स्पोर्ट्स सस्पेंशन, स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट, ड्राइव मोड सेलेक्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, चेतावनी और ब्रेकिंग रिएक्शन के साथ फ्रंट असिस्ट, लेन असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन
|पहिये (Wheels)
|अलॉय व्हील्स R(19), इलियास ट्रिम के साथ, स्पेयर व्हील R(18), छोटे साइज़ का
|लाइट्स (Lights)
|AFS के साथ फुल LED मैट्रिक्स हेडलैंप्स, हेडलैंप वाशर, एनिमेटेड इंडिकेटर के साथ LED रियर लाइट्स, इंटीरियर एंबिएंट लाइटिंग
|एक्सटीरियर (Exterior)
|ग्लॉस ब्लैक स्पोर्ट्स स्टाइलिंग (फ्रंट ग्रिल, विंडो सराउंड, डोर मिरर और बैजिंग सहित), रियर स्पॉयलर, ब्लैक में स्कोडा टेलगेट लेटरिंग, स्पोर्ट्स बंपर, ब्लैक एग्जॉस्ट टेलपाइप्स
|इंटीरियर (Interior)
|रेड हाइलाइटिंग के साथ सुएडिया इंटीरियर्स ब्लैक, 26.03 cm वर्चुअल कॉकपिट, हेड-अप डिस्प्ले, शिफ्ट पैडल के साथ थ्री-स्पोक लेदर स्पोर्ट्स मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील, एल्युमीनियम डिज़ाइन में पैडल
|आराम (Comfort)
|क्लाइमेट्रोनिक AC 3-ज़ोन, हीटिंग, पावर एडजस्टमेंट, मेमोरी फीचर, मसाज फंक्शन के साथ फ्रंट स्पोर्ट्स सीट्स, फ्रंट और रियर पावर विंडोज, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर सीट्स में तीन हेडरेस्ट
|सुविधा (Convenience)
|केसी एडवांस्ड कीलेस एंट्री, रियर सीट्स में स्प्लिट-फोल्डिंग बैकरेस्ट, वर्चुअल पेडल के साथ इलेक्ट्रिकली संचालित बूट, फ्रंट और रियर में पार्क डिस्टेंस कंट्रोल पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री एरिया व्यू कैमरा, इंटेलिजेंट पार्क असिस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, हीटेड, फोल्डिंग और ड्राइवर साइड ऑटो-डिमिंग डोर मिरर, ऑटो-डिमिंग रियर व्यू मिरर
|इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी
|32.77 cm टचस्क्रीन के साथ नई जनरेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टलिंक - ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, CANTON साउंड सिस्टम 675W 11 स्पीकर + सबवूफर, वेंटिलेशन के साथ 15W वायरलेस चार्जिंग, 4x USB-C 45W सॉकेट, 1x USB-C 15W सॉकेट रियर व्यू मिरर में
|सिंपली क्लेवर फीचर्स
|फ्रंट और रियर डोर स्टोरेज कंपार्टमेंट (1.5L बोतल के लिए), डोर-पैनल वेस्ट बिन, फ्रंट डोर में छाता होल्डर कंपार्टमेंट, बूट से बटन-ऑपरेटेड रियर बैकरेस्ट फोल्डिंग, बूट में डबल साइड कार्पेट, बूट में कार्गो एलिमेंट्स, बूट में नेट प्रोग्राम
Skoda Octavia RS का इंटीरियर और फीचर्स
- इंस्टेंट स्पोर्टी फील के लिए केबिन में ऑल-ब्लैक थीम और रेड अकसेंट्स हैं। RS स्पेशल स्टियरिंग व्हील, मेटालिक पैडल्स और सुपर-स्पोर्ट सीट्स इसे और आकर्षक बनाते हैं। इसमें 13-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 10.25-इंच फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12-स्पीकर Canton साउंड सिस्टम, पावर्ड फ्रंट सीट्स (हीटिंग, मेमोरी और मसाज फंक्शन के साथ), हीटेड ORVMs, 15W वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर (कूलिंग पैड के साथ) और जेस्चर-कंट्रोल पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
- इसमें पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 10 एयरबैग्स, 360° कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ABS with EBD, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, ऑटो पार्क असिस्ट, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसै फीचर्स भी दिए गए हैं। इसमें ADAS भी दिया गया है।
Skoda Octavia RS का इंजन
|स्पेसिफिकेशन
|डिटेल्स
|इंजन
|2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|पावर
|265 PS
|टॉर्क
|370 Nm
|ट्रांसमिशन
|7-स्पीड DCT (Dual Clutch)
|ड्राइवट्रेन
|फ्रंट-व्हील ड्राइव
|0-100 km/h
|6.4 सेकंड
|टॉप स्पीड
|250 km/h (लिमिटेड)
इसमें रिकैलिब्रेटेड सस्पेंशन और स्टियरिंग दी गई है जिससे हैंडलिंग और एगिलिटी बढ़ जाती है। अपग्रेडेड ब्रेक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक भी इसे कॉर्नर्स में बेहतर ग्रिप और एक्सिट स्पीड देता है।
Skoda Octavia RS की कीमत
भारत में Skoda Octavia RS को 49.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। भारत में इसका मुकाबला, Mercedes-Benz A Class Limousine, BMW 2 Series Gran Coupe, और Audi A4 जैसी जैसी गाड़ियों से देखने के लिए मिलेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।