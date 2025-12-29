Green Cess से राहत दिलाएगी EV, 10 लाख रुपये के बजट में मिल सकती हैं ये कारें

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दिल्‍ली सरकार की ओर से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों पर Green Cess लगाने की तैयारी की जा रही है। अगर आप भी इस तरह के टैक्‍स से खुद को बचाना चाहते हैं तो किन कारों को खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्‍प साबित हो सकता है। 10 लाख रुपये तक के बजट में कौन सी Electric Cars को खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

दिल्‍ली में लागू हो सकता है Green Cess दिल्‍ली सरकार की ओर से प्रदूषण कम करने के लिए नए तरह के टैक्‍स को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस टैक्‍स को Green Cess के नाम से लागू किया जा सकता है। Green Cess एक तरह का अतिरिक्त टैक्‍स है, जिसे सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगाती है। यह मुख्य रूप से वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से वसूला जाता है। इस सेस से प्राप्त राशि का उपयोग पर्यावरण सुधार, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ परिवहन या प्रदूषण नियंत्रण उपायों में किया जाता है।

किन कारों को खरीदने से मिलेगी राहत ग्रीन सेस को आमतौर पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कारों पर लगाया जा सकता है, क्‍योंकि इस तरह की कारों से प्रदूषण होता है। लेकिन सरकार की ओर से इलेक्‍ट्रिक कारों पर इस तरह के टैक्‍स को नहीं लगाया जाता क्‍योंकि वह प्रदूषण नहीं करती। इसलिए ग्रीन सेस से राहत पाने के लिए इलेक्‍ट्रिक कारों को खरीदना बेहतर विकल्‍प साबित हो सकता है।