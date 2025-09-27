Royal Enfield Hunter 350 Vs Honda CB 350 Dlx: इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में किसे खरीदें, पढ़ें पूरी खबर

रॉयल एनफील्‍ड की ओर से 350 सीसी सेगमेंट में Hunter 350 को और Honda की ओर से CB 350 Dlx को ऑफर किया जाता है। 350 सीसी की क्षमता वाली दोनों मोटरसाइकिल का इंजन कितना दमदार है। इन दोनों में किस तरह के फीचर्स दिए जाते हैं। दोनों में से किस मोटरसाइकिल को खरीदना आपके लिए ज्‍यादा बेहतर हो सकता है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में 350 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में लगतार चुनौती बढ़ रही हैं। Royal Enfield की ओर से Hunter 350 को ऑफर किया जाता है। जिसका सीधा मुकाबला Honda CB Dlx 350 से होता है। इन दोनों मोटरसाइकिल में से किसे (Royal Enfield Hunter 350 Vs Honda CB 350 Dlx) खरीदना ज्‍यादा बेहतर विकल्‍प साबित हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कितना दमदार इंजन रॉयल एनफील्‍ड की ओर से हंटर 350 में 349 सीसी का इंजन दिया गया है। सिंगल सिलेंडर इंजन से 20.2 बीएचपी की पावर और 27 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जिसके साथ पांच स्‍पीड गियरबॉक्‍स दिया गया है।

वहीं Honda की ओर से CB 350 में 348.36 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। जिससे इसे 15.5 किलोवाट की पावर और 29.5 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ पांच स्‍पीड गियरबॉक्‍स दिया गया है। कैसे हैं फीचर्स रॉयल एनफील्‍ड की ओर से हंटर 350 में नया एलईडी हैडलैंप दिया गया है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में डिजिटल-एनालॉग इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, ट्रिपर पॉड, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, 17 इंच के दोनों पहियों पर डिस्‍क ब्रेक, ड्यूल चैनल एबीएस, 6स्‍टेप एडजस्‍टेबल शॉक एर्ब्‍जाबर, फ्लैशिंग इंडीकेटर जैसे फीचर्स को दिया जाता है।

वहीं Honda CB 350 को ड्यूल चैनल एबीएस, आगे और पीछे के पहियों में डिस्‍क ब्रेक, 18 और 19 इंच टायर, ईएसएस तकनीक, एलईडी हैडलैंप, एलईडी विंकर्स, फ्लैशिंग इंडीकेटर्स, सेमी डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, स्प्लिट सीट, इंजन इनहिबिटर के साथ साइड स्‍टैंड जैसे फीचर्स के साथ लाया गया है।