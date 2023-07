Roadside Assistance Services का क्या है महत्व, मुसीबत के समय ये कैसे करता है काम, यहां जानें सबकुछ

Roadside Assistance Services अगर आप सफर कर रहे हैं और रास्ते में किसी ऐसी जगह आपकी कार खराब हो जाती है जहां आस-पास कोई मैकेनिक न मिल पाएं तो ऐसे में आप आरएसए में कॉल करके कस्टमर केयर को कार में आ रही दिक्कत बता सकते हैं जिसके बाद वो आपको लिए एक मैकेनिक अरेंज करवा देते हैं। तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

What is the importance of Roadside Assit Services

Your browser does not support the audio element.