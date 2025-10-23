Renault Kiger Facelift के बेस वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, जानें डिटेल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में रेनो की ओर से काइगर के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च किया गया है। अगर आप इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं।

Renault Kiger Facelift Price

रेनो की ओर से काइगर के फेसलिफ्ट वर्जन को 24 अगस्‍त को लॉन्‍च किया यगा है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट के तौर पर Authentic को ऑफर किया जाता है। निर्माता इस एसयूवी के Authentic वेरिएंट को 5.76 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 5.76 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 23 हजार रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 28 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 6.27 लाख रुपये हो जाती है।