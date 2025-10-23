Renault Kiger Facelift के बेस वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, जानें डिटेल
Car Finance Plan: वाहन निर्माता Renault की ओर से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में Renault Kiger को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं। तो एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इस गाड़ी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में रेनो की ओर से काइगर के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया है। अगर आप इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं।
Renault Kiger Facelift Price
रेनो की ओर से काइगर के फेसलिफ्ट वर्जन को 24 अगस्त को लॉन्च किया यगा है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट के तौर पर Authentic को ऑफर किया जाता है। निर्माता इस एसयूवी के Authentic वेरिएंट को 5.76 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रही है। अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो 5.76 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 23 हजार रुपये का रजिस्ट्रेशन टैक्स, करीब 28 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 6.27 लाख रुपये हो जाती है।
एक लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर रेनो काइगर के Authentic वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 5.27 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 5.27 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 8486 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी Car
अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 5.27 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 8486 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Renault Kiger Facelift के Authentic वेरिएंट के लिए करीब 1.85 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 8.12 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
Renault की ओर से Kiger Facelift को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Nissan Magnite, Hyundai Venue, Kia Syros, Kia Sonet, Maruti Brezza, Tata Punch जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ होता है।
