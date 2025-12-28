New Kia Seltos Vs Honda Elevate: इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर

नई डेस्क, नई दिल्ली। किआ की ओर से भारतीय बाज़ार में दिसंबर ही में नई जेनरेशन Kia Seltos को पेश किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को मिड साइज सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। इस एसयूवी का मुकाबला होंडा की एलवेट के साथ भी होगा। इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से किस एसयूवी (New Kia Seltos Vs Honda Elevate) को खरीदना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

New Kia Seltos Vs Honda Elevate इंजन किआ की ओर से एसयूवी में दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन का विकल्‍प दिया गया है। एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता का नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन दिया गया है, जिससे इसे 115 पीएस की पावर और 144 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। दूसरे विकल्‍प के तौर पर इसमें 1.5 लीटर टर्बो इंजन दिया गया है जिससे इसे 160 पीएस की पावर और 253 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। डीजल इंजन के तौर पर इसमें 1.5 लीटर की क्षमता का इंजन दिया है जिससे इसे 116 पीएस की पावर और 250 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही एसयूवी में मैनुअल, आईवीटी, आईएमटी और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प दिए गए हैं।

वहीं Honda Elevate में 1.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 121 पीएस की पावर और 145 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्‍पीड मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प दिए जाते हैं। New Kia Seltos Vs Honda Elevate फीचर्स किआ की ओर से नई जेनरेशन सेल्टोस में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। एसयूवी में 30 इंच ट्विनिटी डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 12.3 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। इसके अलावा इस एसयूवी में वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट, 10-वे पावर ड्राइवर सीट, 64 रंग की एम्बीएंट लाइट, बोस के आठ स्पीकर का ऑडियो सिस्टम, नए एसी कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, 21 सेफ्टी फीचर्स के साथ Level-2 ADAS, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज जैसे फीचर्स शामिल हैं।

वहीं Honda Elevate में एलईडी डीआरएल, एलईडी प्रोजेक्‍टर हेडलाइट्स, एलईडी टेल लैंप, फ्रंट और रियर बंपर पर सिल्‍वर स्क्डि गार्निश, 16 और 17 इंच व्‍हील्‍स, शॉर्क फिन एंटीना, बॉडी कलर्ड डोर मिरर, सिंगल पेन सनरूफ, बेज और ब्‍लैक इंटीरियर, स्‍टेयरिंग माउंटिड ऑडियो कंट्रोल्‍स, स्‍मार्ट की, की-लैस एंट्री, पुश बटन स्‍टॉर्ट/स्‍टॉप, पिंच गार्ड ड्राइवर पावर विंडो, पावर एडजस्‍टेबल मिरर, फुली ऑटोमैटिक क्‍लाइमेट कंट्रोल के साथ मैक्‍स कूल मोड, रियर एसी वेंट, पीएम 2.5 केबिन एयर प्‍यूरीफायर, ऑटो डोर लॉक-अनलॉक, टेलीस्‍कोपिक और टिल्‍ट स्‍टेयरिंग व्‍हील, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्‍टर, 60-40 स्प्लिट सीट, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एंबिएंट लाइट्स, फोल्‍डेबल ग्रैब हैंडल जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।