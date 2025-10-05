Language
    नई Honda Amaze को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद देनी होगी कितनी EMI, जानें पूरी डिटेल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan Honda की ओर से भारतीय बाजार में सेडान और एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की नई सेडान कार Honda Amaze के बेस वेरिएंट V को अगर आप भी खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये देने के बाद कितने रुपये हर महीने देकर इसे खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

    नई Honda Amaze के लिए कितनी देनी होगी EMI, जानें डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जापानी की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Honda की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट में नई जेनरेशन Amaze को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। अगर आप भी नई Honda Amaze के बेस वेरिएंट V को खरीदने का मन बना रहे हैं और दो लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

    Honda Amaze V Price

    Honda की ओर से नई Amaze को कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के नए वर्जन की एक्‍स शोरूम (Honda Amaze V Price) कीमत 7.41 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 52 हजार रुपये आरटीओ और करीब 40 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद Honda Amaze V on road price करीब 8.33 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

    दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट V को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 6.33 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 9 फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 6.33 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 10179 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी। 

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप 9 फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 6.33 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 10179 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Honda Amaze के बेस वेरिएंट V के लिए करीब 2.22 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 11.55 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    Honda की ओर से Amaze को कॉम्‍पैक्‍ट साइज सेडान के तौर पर ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से इस गाड़ी का बाजार में सीधा मुकाबला नई जेनरेशन Maruti Dzire, Tata Tigor, Hyundai Aura जैसी सेडान कारों के साथ होता है। इसके साथ ही इसको कीमत के मामले में Maruti Brezza, Hyundai Venue, Tata Nexon, Kia Syros, Kia Sonet जैसी एसयूवी से भी चुनौती मिलती है।