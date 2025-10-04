फेस्टिव सीजन में Honda Cars पर धांसू डिस्काउंट, City और Elevate पर सबसे ज्यादा छूट

होंडा इंडिया ने अक्टूबर 2025 के लिए Elevate SUV City Sedan और Amaze Sedan पर भारी डिस्काउंट की घोषणा की है। फेस्टिव सीजन में कंपनी कैश डिस्काउंट लॉयल्टी बोनस एक्सचेंज ऑफर और कॉर्पोरेट ऑफर दे रही है। Elevate पर 1.32 लाख तक City पर 1.27 लाख तक और Amaze पर 97200 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ग्राहकों को नई GST दरों का भी फायदा मिलेगा।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। होंडा इंडिया ने अक्टूबर 2025 के लिए अपनी पॉपुलर मॉडल्स Elevate SUV, City Sedan और Amaze Sedan पर जबरदस्त डिस्काउंट और ऑफर्स की घोषणा की है। कंपनी ने फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए कैश डिस्काउंट, लॉयल्टी बोनस, एक्सचेंज ऑफर्स, बायबैक स्कीम और कॉर्पोरेट ऑफर्स दे रही है। इसके साथ ही इनपर ग्राहकों को नई GST दरों से भी फायदा मिलेगा। आइए विस्तार में Honda Cars पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर के बारे में विस्तार में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अक्टूबर 2025 में होंडा कारों पर डिस्काउंट ऑफर Honda Elevate अक्टूबर 2025 डिस्काउंट वेरिएंट डिस्काउंट नोट्स ZX (Top-spec) ₹1,32,000 तक टॉप-स्पेक पर सबसे बड़ा बेनिफिट। VX ₹73,000 मिड-हाई वेरिएंट पर आकर्षक ऑफर। V ₹57,000 वन-एबाउव-बेस वेरिएंट पर लाभ। SV (Entry) ₹25,000 बेस वेरिएंट पर सीमित ऑफर। अतिरिक्त ऑफर्स Alpha-Bold Plus ग्रिल: ₹16,500 - ₹9,900 (31 अक्टूबर तक) Signature Black Edition पैकेज: ₹36,500 - ₹29,900 360° कैमरा और एम्बियंट लाइटिंग कुछ पैकेज में निःशुल्क Honda City अक्टूबर 2025 डिस्काउंट वेरिएंट डिस्काउंट नोट्स SV / V / VX (पेट्रोल) ₹1,27,000 तक मुख्य पेट्रोल ट्रिम्स पर फेस्टिवल बेनिफिट। ZX (Top petrol) ₹1,02,000 तक टॉप-एंड पेट्रोल ZX पर विशेष छूट। City Hybrid कोई डिस्काउंट नहीं हाइब्रिड वर्जन पर अक्टूबर में ऑफर नहीं। Honda Amaze अक्टूबर 2025 डिस्काउंट

वेरिएंट / जेनरेशन डिस्काउंट नोट्स Second-gen Amaze (S trim) ₹97,200 तक पुराने जेनरेशन के S ट्रिम पर ऑफर। Third-gen Amaze (नया मॉडल) ₹67,200 तक नए जेनरेशन पर भी आकर्षक छूट। ZX CVT (Top) ₹25,000 (अब ₹9.99 लाख) ZX CVT की नई कीमत। 1. Honda Elevate पर डिस्काउंट ऑफर अक्टूबर 2025 में Honda Elevate पर 1.32 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके इसके टॉप-स्पेक ZX ट्रिम पर यह छूट दी जा रही है। इसके साथ ही VX ट्रिम पर 73,000 रुपये, V ट्रिम पर 57,000 रुपये और बेस SV वेरिएंट पर 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

कंपनी ने Elevate के Alpha-Bold Plus ग्रिल (16,500 रुपये से घटकर 9,900 रुपये) और Signature Black Edition पैकेज (36,500 रुपये से घटकर 29,900 रुपये) पर भी लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही 360-डिग्री कैमरा और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे एक्सेसरी पैक फ्री में मिल रहे हैं।

2. Honda City पर डिस्काउंट ऑफर अक्टूबर 2025 में Honda City पर 1.27 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह डिस्काउंट ऑफर इसके SV, V, VX वेरिएंट पर मिल रहा है। इसके टॉप वेरिएंट पर 1.02 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इस बार इसके सिटी हाइब्रिड वर्जन पर कोई डिस्काउंट नहीं दी जा रही है।