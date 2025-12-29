2026 में कार लेने वालों के लिए जरूरी है ये 5 खूबियां, सुरक्षा से लेकर आराम तक में हैं सबसे बेस्ट

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कई वाहन निर्माताओं की ओर से कई सेगमेंट में कारों को ऑफर किया जाता है। इन कारों मे निर्माताओं की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स भी ऑफर किए जाते हैं। ऐसे ही कुछ फीचर्स के कारण कार में सफर करना काफी आसान हो जाता है। ऐसे कौन से फीचर्स हैं, जिनके कारण कार में सफर करना काफी ज्‍यादा आसान हो जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्‍टम नई कारों में निर्माताओं की ओर से बेहतरीन इंफोटेनमेंट सिस्‍टम को ऑफर किया जाता है। कई कारों में तो ट्रिपल स्‍क्रीन इंफोटेनमेंट स्‍क्रीन को भी ऑफर किया जा रहा है। जिससे न सिर्फ कार चलाने में आसानी होती है बल्कि कार में सफर करने वालों को भी अपनी पसंद की वीडियो देखने में भी सुविधा होती है और घंटों का सफर आसानी से पूरा हो जाता है।

Level-2 ADAS वाहन निर्माताओं की ओर से कारों में बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स को भी ऑफर किया जाता है। इनमें से एक फीचर ADAS का भी है। कई कारों में Level-1 ADAS को दिया जाता है तो कई कारों में Level-2 ADAS को भी दिया जाता है। इस फीचर के कारण कार को चलाना और भी ज्‍यादा सुरक्षित हो जाता है। ADAS में कंपनियां कई तरह के सेफ्टी फीचर्स को देती हैं। जिसमें लेन असिस्‍‍ट, स्‍पीड असिस्‍ट जैसे कई फीचर्स होते हैं।

Automatic Climate Control नए जमाने की कारों में ऑटोमैटिक क्‍लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर को दिया जाता है। इस फीचर के कारण गर्मियों के दौरान कार में सफर करना काफी आसान हो जाता है। यह फीचर केबिन में तापमान को एक जैसा रखने में मदद करता है। इसके लिए यह खुद ही फैन की स्‍पीड को तय करता है, जिससे केबिन का तापमान बाहर के मुकाबले एक जैसा होता है।

Ventilated Seats गर्मियों के दौरान कारों में सामने से तो एसी की ठंडी हवा लगती है। लेकिन ज्‍यादातर यात्रियों की पीठ की ओर का तापमान थोड़ा ज्‍यादा रहता है। ऐसे में वेंटि‍लेटिड सीट्स जैसे फीचर से काफी आराम मिलता है। यह फीचर सीट के अंदर दिया जाता है, जिसमें छोटे छोटे छिद्रों से हवा बाहर आती है। जिससे कार सवार को गर्मी से राहत मिलती है।