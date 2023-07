Monsoon Driving Tips: बारिश में ड्राइविंग का मजा उठाने के लिए इन 5 टिप्स को करें फॉलो, कभी नहीं होगी परेशानी

हमेशा कार की सर्विसिंग समय पर करवाते रहना चाहिए ताकि आपके कार में जो भी दिक्कत हो वो समय से पहले ठीक हो जाएं। भारी बारिश में कभी भी कार को स्पीड में नहीं चलाना चहिए क्योंकि पानी में कार संभल नहीं पाती है।मानसून के मौसम में कभी भी अनजान सड़कों से नहीं जाना चहिए।चलिए आपको इससे जुड़ी खास टिप्स बताते हैं। (जागरण फोटो)

tips for driving in monsoon see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। मानसून में कार चलाना काफी मुश्किल हो जाता है और कुछ ड्राइवर मानसून में कार ड्राइव करते समय तनाव पैदा हो सकता है। मानसून ने दस्तक दे दी है। अगर आप इस मानसून कार ड्राइव का मजा लेना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं जिसे पढ़कर आप आराम से वाहन तो चला सकते है। जिस सड़क से रोजाना जाते हैं उसी से जाएं अगर आप मानसून के मौसम में अपनी कार से बाहर जा रहे हैं तो उसी रास्ते से जाएं जिसे आप जानते हैं ताकि बाद में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि आप उन रास्तों को बढ़िया से जानते हैं और वहां कहां गड्ढा है कहां नहीं इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अपरिचित सड़कों से बचें मानसून के मौसम में कभी भी अनजान सड़कों से नहीं जाना चहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के पानी के कारण सड़क की हालत छुप जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी नई सड़क पर किसी निचले इलाके से जाते हैं तो कार में पानी भरने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। स्पीड का रखें ख्याल भारी बारिश में कभी भी कार को स्पीड में नहीं चलाना चहिए, क्योंकि पानी में कार संभल नहीं पाती है। ऐसे जोखिम लेने से हमेशा बचना चाहिए और कार को कम स्पीड पर चलाना चाहिए। अपनी कार की सर्विस करते रहें हमेशा कार की सर्विसिंग समय पर करवाते रहना चाहिए, ताकि आपके कार में जो भी दिक्कत हो वो समय से पहले ठीक हो जाएं और आपको बीच रास्ते में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। डिफॉगर का इस्तेमाल करें बारिश के टाइम पर अपनी कार में डिफॉगर का इस्तेमाल करें। इस समय यू कहे तो ये आपके कार का सच्चा साथी होता है। इस समय पर विंडशील्ड को साफ रखें। अगर आपके पास मैनुअल एयर -कंडीशनिंग सिस्टम है, तो डायल के माध्यम से दिशा को बदलना न भूलें। अगर आपके कार में डिफॉगर नहीं है तो आप एसी का इस्तेमाल करके टेंपरेचर को मेंटन कर सकते हैं।

Edited By: Ayushi Chaturvedi