कार चलाते हुए अचानक बारिश ने दे दी दस्तक, इन टिप्स का करें इस्तेमाल, नहीं होगी कोई परेशानी

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। मानसून आ गया है और बारिश कभी भी चालू हो सकती है। बारिश के कारण सड़क पर जाम, जलभराव और वाटर लोग्ड जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने ऑफिस के लिए घर से निकले हैं और अचानक बीच रास्ते में बारिश चालू हो जाएं तो आपको कई बातों का ख्याल रखना चाहिए वरना बीच रास्ते में आपको कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। अपनी लाइट्स का रखें ख्याल मानसून का सीजन आ गया है और इस समय अगर आप एक कार के मालिक के मालिक हैं तो आपको जरूर इन बातों का ख्याल रखना चहिए। ऐसे सीजन में हेडलैम्प, इंडीकेटर्स और दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सभी वर्किंग हैं या नहीं ये आपको पहले ही देख लेना चाहिए वरना बीच रास्ते में आपको कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, टायर की गहराई की जांच करें और उन्हें तुरंत बदल दें। दूरी बनाए रखें बारिश के दौरान अपने से आगे वाली कार से निश्चित दूरी बनाकर रखें। गीली सड़को पर ब्रेक लगाना काफी मुश्किल होता है। इसलिए ये कोशिश करें कि आगे वाली कार से एक दूरी बनाकर रखें। ताकि जरूरत पड़ने पर आप इमरजेंसी ब्रेक लगा सकें। विंडशील क्लियर रखें बारिश के समय अपनी कार के डिफॉगर का इस्तेमाल करें। इस समय यू कहे तो ये आपके कार का सच्चा साथी होता है। विंडशील्ड को साफ रखें। अगर आपके पास मैनुअल एयर-कंडीशनिंग सिस्टम है , तो डायल के माध्यम से दिशा बदलना न भूलें। अगर आपकी कार के अंदर डिफॉगर नहीं है, तो एसी का इस्तेमाल करें और टेंपरेचर को मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर खिड़की के शीशे पर कोहरा होता है, तो बस खिड़की को नीचे रोल करें और उसे साफ कर लें। तेज स्पीड में कार न चलाएं बरसात के मौसम में तेज रफ्तार से ड्राइव करने से बचें। बारिश में ओवर स्पीडिंग की वजह से दुर्घटना होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इसलिए कार की स्पीड कम ही रखें। इसके अलावा एक दम से ब्रेक लगाने से बचें।

