    Maruti Wagon R के बेस वेरिएंट को ले आएं घर, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan Maruti की ओर से Wagon R को हैचबैक कार के तौर पर ऑफर किया जाता है। इसके बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    Maruti Wagon R के लिए कितनी देनी होगी EMI

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन‍ निर्माता Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। हैचबैक सेगमेंट में मारुति सुजुकी की ओर से Wagon R को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाना हो तो एक लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI जाएगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Maruti Wagon R Price

    मारुति सुजुकी की ओर से वैगन आर को भी बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इसके बेस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 20 हजार रुपये के रजिस्‍ट्रेशन के साथ ही करीब 25 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 5.44 लाख रुपये हो जाती है।

    एक लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर Maruti Wagon R के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 4.44 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 4.44 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 7147 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी Car

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 4.44 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 7147 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Suzuki Wagon R के बेस वेरिएंट के लिए करीब 1.56 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब सात लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    Maruti Suzuki की ओर से Wagon R को एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इस कार का सीधा मुकाबला Maruti की Alto K10, S-Presso, Celerio के अलावा Renault Kwid, Tata Tiago जैसी बजट कारों के साथ होता है।