Maruti Suzuki XL6 के बेस वेरिएंट को ले आएं घर, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद देनी होगी कितनी EMI, जानें डिटेल

Car Finance Plan Maruti XL6 को बजट में बेहतरीन एमपीवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। यह पेट्रोल के साथ ही सीएनजी के विकल्‍प के साथ भी आती है। इसके पेट्रोल के बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से प्रीमियम डीलरशिप नेक्‍सा के जरिए Maruti XL6 की बिक्री की जाती है। इस छह सीटों वाली एमपीवी को पेट्रोल के साथ ही CNG इंजन के विकल्‍प के साथ भी ऑफर किया जाता है। अगर आप इस एमपीवी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI आपको अगले सात सालों के लिए देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti XL6 Price मारुति की ओर से छह सीटों वाली एमपीवी के तौर पर XL6 की बिक्री की जाती है। इसके बेस वेरिएंट को मारुति की ओर से 11.52 लाख रुपये की ऑन रोड कीमत पर उपलब्‍ध करवाया जा रहा है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 1.15 लाख रुपये के रजिस्‍ट्रेशन के साथ ही करीब 55 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा इस एमपीवी के लिए टीसीएस चार्ज के तौर पर करीब 11 हजार रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 13.34 लाख रुपये हो जाती है।

दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI अगर Maruti XL6 के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 11.34 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 11.34 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 18248 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Car अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 11.34 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 18248 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti XL6 के बेस वेरिएंट के लिए करीब 3.98 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 17.32 लाख रुपये हो जाएगी।