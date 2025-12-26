Maruti Suzuki Ignis के टॉप वेरिएंट को दो लाख रुपये की Down Payment के बाद ले आएं घर, जाएगी इतनी EMI
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से Maruti Ignis को हैचबैक सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट को घर लाने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Maruti Ignis Price
Maruti की ओर से Ignis को हैचबैक सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। निर्माता इस हैचबैक के बेस वेरिएंट को 7.09 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रही है। अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो 7.09 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 50 हजार रुपये का रजिस्ट्रेशन टैक्स और 39 हजार रुपये का इंश्योरेंस भी देना होगा। जिसके बाद गाड़ी की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 7.98 लाख रुपये हो जाती है।
दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर Maruti Ignis के टॉप वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 5.98 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 5.98 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 9723 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी Car
अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 5.98 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 9723 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Ignis के टॉप वेरिएंट के लिए करीब 2.18 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 10.16 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
Maruti Suzuki की ओर से Ignis को हैचबैक सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Alto K10, Maruti Celerio, Maruti Wagon R, Tata Tiago, Hyundai i10 के साथ होता है।
