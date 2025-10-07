Maruti Grand Vitara Vs Tata Curvv: माइलेज, कीमत और फीचर्स के मामले में किस एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर, जानें डिटेल

Maruti Grand Vitara Vs Tata Curvv देश में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को काफी ज्‍यादा पसंद किया जाता है। मारुति की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ग्रैंड विटारा की बिक्री की जाती है और टाटा की ओर से कर्व को भी इसी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। फीचर्स कीमत और पावर के मामले में किस एसयूवी को खरीदने में समझदारी होगी। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली कारों को सबसे ज्‍यादा पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में मारुति की ओर से ग्रैंड विटारा और टाटा की ओर से कर्व को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। फीचर्स, कीमत और पावर के मामले में दोनों में से किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्‍प (Maruti Grand Vitara Vs Tata Curvv) हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Grand Vitara Vs Tata Curvv फीचर्स मारुति की ओर से ग्रैंड विटारा में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जाता है। इसमें एलईडी लाइट्स, फॉलो मी हैडलैंप, शॉर्क फिन एंटीना, एंबिएंट लाइट, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटिड सीट, हेड-अप डिस्‍प्‍ले, वायरलैस चार्जर, पैडल शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्‍टार्ट/स्‍टॉप, रियर एसी वेंट,आर्किमिस साउंड सिस्‍टम, सुजुकी कनेक्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

वहीं Tata Curvv में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें शॉर्क फिन एंटीना के साथ जीपीएस, ड्यूल टोन रूफ, ऑटो हैडलैंप, इंटीग्रेटिड रियर स्‍पॉयलर, एलईडी डीआरएल, सीक्‍वेंशनल टर्न इंडीकेटर्स, वॉयस असिस्‍ट पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टिड टेल लैंप, 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, मूड लाइटिंग, फुली ऑटोमैटिक टेंपरेचर कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, जेस्‍टर पावर्ड टेलगेट, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट वेंटिलेडिट सीट्स, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, हरमन ऑडियो सिस्‍टम, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Maruti Grand Vitara Vs Tata Curvv सेफ्टी फीचर्स मारुति ग्रैंड विटारा में सुरक्षा का भी काफी ध्‍यान रखा गया है। इसमें फ्रंट और कर्टेन एयरबैग, 360 डिग्री व्‍यू कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस, हिल होल्‍ड असिस्‍ट, इंजन इमोबिलाइजर जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

वहीं Tata की ओर से Curvv एसयूवी में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को दिया जाता है। इसमें स्‍टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग को दिया गया है। जबकि सेफ्टी के लिए आई-टीपीएमएस, ट्रैक्‍शन कंट्रोल, थ्री पाइंट सीटबेल्‍ट, सीट बेल्‍ट रिमाइंडर, 360 डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिफॉगर, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, इमोबिलाइजर, हिल होल्‍ड कंट्रोल, हिल डीसेंट कंट्रोल, ईपीबी, एबीएस, ईबीडी, Level-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

Maruti Grand Vitara Vs Tata Curvv इंजन मारुति ग्रैंड विटारा एसयूवी में कंपनी की ओर से पेट्रोल, सीएनजी और हाइब्रिड तकनीक के विकल्‍प के साथ इंजन को दिया जाता है। इसमें 1.5 लीटर की क्षमता का नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 92.45 पीएस से लेकर 103.06 पीएस की पावर और 122 से 136.08 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ लाया जाता है और इसे एक लीटर में 19.38 किलोमीटर से 27.97 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

वहीं टाटा कर्व के पेट्रोल वेरिएंट में कंपनी की ओर से 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 120 पीएस की पावर और 170 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्‍पीड मैनुअल और 7डीसीए ट्रांसमिशन का विकल्‍प दिया जाता है।