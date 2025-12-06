Language
    Maruti Suzuki Fronx के CNG वेरिएंट को ले आएं घर, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan: वाहन निर्माता Maruti Suzuki की ओर से Compact SUV के तौर पर Maruti Fronx को CNG के साथ भी ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस गाड़ी के CNG

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Maruti Fronx को पेट्रोल के अलावा CNG के साथ भी ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस एसयूवी के सीएनजी वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Maruti Fronx Price

    मारुति की ओर से फ्रॉन्‍क्‍स के CNG वाले वेरिएंट को 7.78 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 8.74 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 7.78 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा करीब 54 हजार रुपये आरटीओ और इंश्‍योरेंस के करीब 41 हजार रुपये देने होंगे।

    दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट कितनी ईएमआई

    अगर इस गाड़ी के CNG बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 6.84 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 6.84 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 10968 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 6.64 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 10968 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Fronx CNG के लिए करीब 2.46 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 11.21 लाख रुपये देंगे।

    किनसे होगा मुकाबला

    मारुति सुजुकी ओर से Fronx को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet, Kia Syros, Mahindra XUV 3XO जैसी एसयूवी के साथ होता है। इसके अलावा इसे कीमत के मामले में कुछ हैचबैक कारों से भी चुनौती मिलती है।