    Maruti Dzire के CNG वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख Down Payment के बाद कितनी देनी होगी EMI

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan: भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से Compact Sedan Car सेगमेंट में Maruti Dzire को ऑफर किया जाता है। अगर ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से Compact Sedan Car सेगमेंट में Maruti Dzire को भी ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस सेडान कार काे CNG वेरिएंट में भी ऑफर किया जाता है। अगर आप इसको अगर खरीदने का मन बना रहे हैं और एक लाख रुपये की Down Payment देने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Maruti Dzire Price

    Maruti की ओर से Dzire के CNG वेरिएंट के तौर पर VXI को ऑफर किया जाता है। निर्माता इस Compact Sedan Car के बेस वेरिएंट को 8.03 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 8.03 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स और आरटीओ की कीमत भी देनी होगी। इस कार को खरीदने के लिए करीब 75 हजार रुपये आरटीओ, करीब 30 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 9.09 लाख रुपये हो जाती है।

    एक लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर Maruti Dzire के CNG वेरिएंट VXI को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 8.09 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 8.09 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 13153 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी Car

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 8.09 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 13153 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Dzire के VXI CNG वेरिएंट के लिए करीब 2.95 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 12.04 लाख रुपये देंगे।

    किनसे होता है मुकाबला

    मारुति की ओर से नई जेनरेशन डिजायर को कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Aura, Honda Amaze, Tata Tigor जैसी कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कारों के साथ होता है। इसके अलावा इसे कुछ प्रीमियम हैचबैक कारों और कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी से भी कीमत के मामले में चुनौती मिलती है।