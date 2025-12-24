Mahindra XUV 3XO के बेस वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर
Car Finance Plan: देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Mahindra की ओर से Compact SUV सेगमेंट में Mahindra XUV 3XO को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। वाहन निर्माता Mahindra की ओर से कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पर Mahindra XUV 3XO को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी को बाजार में कई वेरिएंट्स में ऑफर किया जाता है। एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और एक लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी (Mahindra XUV 3XO Down Payment and EMI) होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।
Mahindra XUV 3XO Price
Mahindra की ओर से XUV 3XO के बेस वेरिएंट के तौर पर MX1 को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 7.28 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्ली में खरीदा जाता है तो करीब 56 हजार रुपये आरटीओ और करीब 37 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद Mahindra XUV 3XO के बेस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत करीब 8.21 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।
एक लाख Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट MX1 को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 7.21 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 7.21 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 11726 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी कार
अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 7.21 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 11726 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Mahindra XUV 3XO के बेस वेरिएंट के लिए करीब 2.63 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 10.84 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
महिंद्रा की ओर से XUV 3XO को निर्माता की ओर से कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। महिंद्रा की इस एसयूवी का बाजार में सीधा मुकाबला Renault Kiger, Maruti Breeza, Tata Nexon, Kia Sonet, Hyundai Venue, Nissan Magnite जैसी SUVs के साथ होता है।
