Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2026 Mahindra Thar Facelift की टेस्टिंग शुरू, अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर लुक के साथ होगी पेश

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:16 AM (IST)

    देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Mahindra की ओर से जल्‍द ही 2026 Mahindra Thar को लॉन्‍च किया जा सकता है। लॉन्‍च से पहले इसकी टेस्टिंग की जा रह ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से Mahindra Thar को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से इस एसयूवी के 2026 वेरिएंट को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इस एसयूवी को हाल में ही टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस दौरान क्‍या जानकारी सामने आई है। इसे कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2026 Mahindra Thar की हो रही टेस्टिंग

    महिंद्रा की ओर से जल्‍द ही थार के फेसलिफ्ट वर्जन को भारतीय बाजार में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी के लॉन्‍च से पहले इसकी टेस्‍टिंग की जा रही है। इसी दौरान इसकी यूनिट को देखा गया है।

    क्‍या मिली जानकारी

    रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी को पूरी तरह से ढंका गया था। लेकिन इसके फ्रंट को Mahindra Thar Roxx की तरह किया जा सकता है। थार रॉक्‍स की तरह ही इसके रियर में भी बदलाव किया जा सकता है। फेसलिफ्ट वर्जन में भी थार रॉक्‍स की तरह ही गोल एलईडी डीआरएल को दिया जाएगा।

    मिलेंगे नए फीचर्स

    जानकारी के मुताबिक फेसलिफ्ट वर्जन में कई नए फीचर्स को भी जोड़ा जा सकता है। जिसमें Level-2 ADAS, नया इंटीरियर, नया इंफोटेनमेंट सिस्‍टम जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। इसके पहले सितंंबर में अपडेट के साथ ही इसमें कई और बदलाव किए गए थे, जिसमें 10.25 इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, रूफ स्‍पीकर, रियर एसी वेंट, वायरलैस चार्जिंग, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट शामिल किए गए थे।

    इंजन में होगा बदलाव?

    रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन में इंजन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इस एसूयवी में मौजूदा इंजन के विकल्‍प ही दिए जा सकते हैं। जिसमें दो लीटर की क्षमता का पेट्रोल टर्बो इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन और 2.2 लीटर डीजल इंजन के विकल्‍प शामिल होंगे। इसके साथ ही इसमें ऑफ रोडिंंग क्षमता को भी दिया जाएगा।

    कब होगी लॉन्‍च

    महिंद्रा की ओर से अभी इसके फेसलिफ्ट के लॉन्‍च को लेकर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि 2026 Mahindra Thar के फेसलिफ्ट को भारत में 2026 के शुरू में पेश किया जा सकता है।