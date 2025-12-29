Mahindra Scorpio के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, पढ़ें खबर

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। महिंद्रा की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से Mahindra Scorpio Classic को दो वेरिएंट्स में ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद खरीदकर घर लाना है तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mahindra Scorpio Price

महिंद्रा की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर स्‍कॉर्पियो क्‍लासिक को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 12.98 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 12.98 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.67 लाख रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 70 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा इस पर करीब 26 हजार रुपये अन्‍य खर्च देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 15.60 लाख रुपये हो जाती है।