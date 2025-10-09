Language
    Mahindra Bolero के लिए दो लाख Down Payment देने के बाद कितने रुपये की EMI पर घर लाया जा सकता है, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:05 AM (IST)

    Car Finance Plan भारतीय बाजार में Mahindra की ओर से SUV के तौर पर Mahindra Bolero को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो इसके लिए दो लाख रुपये की Down Payment देने के बाद कितने रुपये महीने की EMI देनी (Mahindra Bolero Down Payment and EMI) होगी। आइए जानते हैं।

    Mahindra Bolero के बेस वेरिएंट के लिए कितनी देनी होगी EMI, पढ़ें पूरी खबर।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में महिंद्रा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से एसयूवी सेगमेंट में Mahindra Bolero को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और दो लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी (Mahindra Bolero Down Payment and EMI) होगी। आइए जानते हैं।

    Mahindra Bolero Price

    Mahindra की ओर से Bolero को एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम (Mahindra Bolero Price) कीमत 7.99 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 70 हजार रुपये आरटीओ और करीब 42 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद Mahindra Bolero on road price करीब 9.11 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

    दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 7.11 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 9 फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 7.11 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 11140 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी। 

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप 9 फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 7.11 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 11140 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Mahindra Bolero के लिए करीब 2.50 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 11.61 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    Mahindra की ओर से Bolero को कंपनी एसयूवी के तौर पर ऑफर करती है। कंपनी की ओर से इस गाड़ी का बाजार में सीधा मुकाबला Maruti Grand Vitara, Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate जैसी SUVs के साथ होता है।