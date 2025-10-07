नई Mahindra Bolero चार वेरिएंट में हुई लॉन्च, किसे खरीदने में कितना होगा फायदा?
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। महिंद्र ने अपनी पॉपुलर SUV, Mahindra Bolero का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू होती है। इस नए मॉडल में कुछ हल्क बदलाव किए गए हैं, जो इसकी एक्सटीरियर, इंटीरियर और फीचर्स को अपडेट करते हैं। इसे चार वेरिएंट B4, B6, B6 (O), और B8 में लेकर आगा गया है। हम यहां पर आपको नई महिंद्रा बोलेरो के सभी वेरिएंट के बारे में विस्तार में बता रहे हैं।
2025 Mahindra Bolero के स्पेसिफिकेशन
|महिंद्रा बोलेरो के स्पेसिफिकेशन
|स्पेसिफिकेशन
|डिस्क्रिप्शन
|B4
|B6
B6 (O)
B8
|इंजन
|प्रकार
|mHawk75 1493 cc BSVI
|पावर
|55.9 kW
|टॉर्क
|210 Nm
|सस्पेंशन
|सामने
|IFS कॉइल स्प्रिंग
|पीछे
|Rigid Leaf Spring
|ब्रेक
|सामने
|डिस्क
|पीछे
|ड्रम
|आयाम
|L X W X H (mm में)
|3995 x 1745 x 1880
|व्हील बेस (mm में)
|2680
|सीटिंग क्षमता
|7 सीटें (5+2 कॉन्फ़िगरेशन)
|पहिए और टायर
|215/75 R15
|फ्यूल
|प्रकार
|डीजल
|टैंक क्षमता
|60 L
नई महिंद्रा बोलेरो में पहले की तरह ही इंजन दिया गया है। इसमें 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-डीजल इंजन दिया गया है, जो 76 hp की पावर और 210 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
2025 Mahindra Bolero: वेरिएंट और कीमत
1. Mahindra Bolero B4
महिंद्रा बोलेरो B4 की एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये है। इसमें नया ग्रिल, Stealth Black नया कलर, बेहतर सीट आराम, राइडफ्लो टेक, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), दो एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इंजन स्टार्ट-स्टॉप (माइक्रो-हाइब्रिड), डिजिटल क्लस्टर और फोल्डेबल थर्ड रो सीटिंग दी गई है।
2. Mahindra Bolero B6
महिंद्रा बोलेरो B6 वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 8.95 लाख रुपये है। इसमें B4 वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के अलावा, डीप सिल्वर व्हील कैप्स, 17.8 cm टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, यूएसबी-सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और डोर ट्रिम्स पर बोतल होल्डर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
3. Mahindra Bolero B6 (O)
महिंद्रा बोलेरो B6 (O) वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9.09 लाख रुपये है। इसमें B6 वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के साथ ही रियर वॉशर और वाइपर, कॉर्नरिंग लाइट्स, ड्राइवर इंफोटेनमेंट सिस्टम और फॉग लैम्प्स दिए गए हैं।
4. Mahindra Bolero B8
महिंद्रा बोलेरो B8 वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये है। इसमें B6 (O) वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के साथ ही डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, स्टैटिक बेंडिंग हेडलाइट्स और लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है।
