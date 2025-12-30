Number Plate में छिपा है बड़ा राज, सेना से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक, किसके लिए है कौन सा रंग
भारत में सड़कों पर स्कूटर, मोटरसाइकिल से लेकर ट्रक और बस जैसे कई सेगमेंट के वाहनों का उपयोग किया जाता है। इन वाहनों के उपयोग के आधार पर इनके लिए नंबर ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में बड़ी संख्या में कारों का उपयोग रोजाना किया जाता है। इन कारों में से कई कारें निजी तौर पर उपयोग में लाई जाती हैं तो कुछ कारों को टैक्सी और अन्य कामों के लिए उपयोग किया जाता है। इन कारों पर कई बार अलग अलग रंगों की नंबर प्लेट लगाई जाती है। कार की नंबर प्लेट में रंगों का क्या मतलब होता है। इससे किस तरह की जानकारी मिलती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
सफेद रंग की नंबर प्लेट
भारत में सफेद रंग की नंबर प्लेट के साथ कारों का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इस रंग की नंबर प्लेट के साथ काले रंग के अक्षर दिए जाते हैं। इस तरह की नंबर प्लेट वाली कार आमतौर पर निजी वाहनों के लिए उपयोग करने पर जारी की जाती हैं।
पीली नंबर प्लेट
सफेद के अलावा पीले रंग वाली नंबर प्लेट भी देश में काफी ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। लेकिन लोगों को ही इसकी जानकारी होती है कि इस तरह की नंबर प्लेट वाली कारों का उपयोग सिर्फ टैक्सी में ही किया जा सकता है। इस तरह की नंबर प्लेट का उपयोग टैक्सी, ट्रक, बस, ऑटो में किया जाता है, जिनको व्यवसायिक तौर पर काम में लिया जाता है।
हरे रंग की नंबर प्लेट के साथ सफेद अक्षर
इलेक्ट्रिक वाहनों को हरे रंग की नंबर प्लेट के साथ उपयोग में लाया जाता है। इनमें से जिन इलेक्ट्रिक वाहनों को निजी तौर पर उपयोग के लिए खरीदा जाता है उन पर सफेद रंग के अक्षर दिए जाते हैं।
हरे रंग की नंबर प्लेट के साथ पीले अक्षर
हरे रंग की नंबर प्लेट का उपयोग तो सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों में ही होता है। लेकिन अगर इन पर पीले रंग से अक्षर लिखे जाते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कमर्शियल तौर पर होता है।
लाल रंग की नंबर प्लेट के साथ सफेद अक्षर
लाल रंग की नंबर प्लेट का उपयोग सिर्फ ऐसे वाहनों के लिए किया जा सकता है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। यह प्लेट सिर्फ अस्थाई तौर पर लगाई जाती है रजिस्ट्रेशन के बाद गाड़ी का नंबर आने के बाद सफेद या पीली नंबर प्लेट का उपयोग अनिवार्य होता है।
नीली नंबर प्लेट के साथ सफेद अक्षर
नीली नंबर प्लेट के साथ सफेद अक्षर का उपयोग सिर्फ दूसरे देशों के अधिकारी, दूतावास कर्मचारी ही कर सकते हैं। डिप्लोमैट्स को उनके देश के मुताबिक एक कोड दिया जाता है जिसका उपयोग वह अपनी नीली प्लेट के साथ करते हैं। आमतौर पर इनके बीच में सीडी या यूएन लिखा होता है जिसमें सीडी का मतलब कंट्री डिप्लोमेट और यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस होता है।
तीर के निशान वाली काली नंबर प्लेट
देश में काफी कम संख्या में इस तरह की नंबर प्लेट का उपयोग किया जाता है। इस तरह की नंबर प्लेट का उपयोग सिर्फ सैन्य अधिकारी या सेना के वाहनों में होता है। खास बात यह होती है कि यह नंबर प्लेट सिर्फ रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है और वहीं से इनको सेना के वाहनों में उपयोग करने के लिए जारी किया जाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।