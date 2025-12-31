नई Hyundai Venue के ऑटोमैटिक वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, जानें डिटेल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Hyundai की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से दिसंबर महीने में ही नई जेनरेशन Hyundai Venue को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में लॉन्‍च किया गया है। अगर आप भी इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।