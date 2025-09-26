Language
    Hyundai Aura के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan भारत में Hyundai Motors की ओर से Aura को कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस कार के बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    Hyundai Aura के लिए देनी होगी कितनी EMI, पढ़ें खबर।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Hyundai की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट में Hyundai Aura को ऑफर किया जाता है। अगर आप इस सेडान कार के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Hyundai Aura Price

    हुंडई की ओर से Aura के बेस वेरिएंट के तौर पर E की बिक्री की जाती है। इस सेडान कार के बेस वेरिएंट को 5.98 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 5.98 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 24 हजार रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 35 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 6.57 लाख रुपये हो जाती है।

    दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर Hyundai Aura के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 4.57 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 4.57 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 7353 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी Car

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 4.57 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 7353 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Hyundai Aura के बेस वेरिएंट के लिए करीब 1.60 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 8.17 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    Hyundai की ओर से Aura को कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Dzire, Tata Tigor और Honda Amaze जैसी कारों के साथ होता है।