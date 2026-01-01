Language
    आपकी पुरानी कार पी रही है पेट्रोल, मैकेनिक के पास जाने से पहले अपना लें ये तरीके, माइलेज देखकर उड़ जाएंगे होश

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:00 AM (IST)

    पुरानी कारों में अक्सर कम माइलेज कम होने की परेशानी होती है। जिसे ठीक करवाने के लिए कई बार लोग अपनी कार को मैकेनिक के पास भी ले जाते हैं। जहां पर बड़ा ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में बड़ी संख्‍या में लोग कार का उपयोग करते हैं। इनमें से कई कारें पांच से सात साल पुरानी भी होती हैं। सबसे ज्‍यादा ऐसी पुरानी कारों में माइलेज की समस्‍या आती है। अगर आपके पास भी सालों पुरानी कार है और आप भी उसकी कम माइलेज से परेशान हैं, तो किन तरीकों को अपनाने के बाद बिना कोई अतिरिक्‍त खर्च किए ही बेहतर माइलेज पाई जा सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    पुरानी तकनीक के कारण भी कम होती है माइलेज

    कारों की तकनीक में लगातार सुधार हो रहा है। जिसके कारण नई कारों में बेहतर तकनीक मिलती है और पुरानी कारों कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। पुरानी कारों में ऐसी ही एक परेशानी कम माइलेज की होती है। लेकिन कुछ बातों का ध्‍यान रखकर ऐसी कारों को चलाया जाए तो फिर माइलेज में काफी सुधार हो सकता है और मेकैनिक के पास जाकर ठीक करवाने में होने वाले खर्च को भी बचाया जा सकता है।

    स्‍पीड का रखें ध्‍यान

    कार से बेहतर एवरेज लेने के लिए कार की स्‍पीड का ध्‍यान रखना काफी जरूरी होता है। अगर कार को तेज स्‍पीड में चलाया जाता है तो ज्‍यादा पावर की जरूरत होती है और इंजन को ज्‍यादा क्षमता से भी काम करना पड़ता है, जिससे ईंधन की खपत भी बढ़ने लगती है।

    टायर में हवा का रखें ध्‍यान

    अगर कार के टायर में हवा का प्रैशर सही मात्रा में हो तो भी माइलेज को आसानी से बेहतर किया जा सकता है। कार चलाते हुए पूरा वजन टायरों पर आ जाता है। लेकिन अगर टायर में हवा कम हो तो गाड़ी का पिकअप कम हो जाता है। ऐसे में एक्‍सीलेरेटर को ज्‍यादा दबाना पड़ता है और ईंधन की खपत भी ऐसे बढ़ जाती है। जिससे माइलेज में कमी आ जाती है।

    सर्विस है जरूरी

    अपनी कार से बेहतर माइलेज लेनी है, तो हमेशा सर्विस को समय पर करवाना चाहिए। अगर गाड़ी की सर्विस को देरी से करवाया जाता है तो इंजन ऑयल खराब होने के साथ ही ऑयल फिल्‍टर चोक होने के कारण गाड़ी को ज्‍यादा क्षमता के साथ काम करना पड़ता है। जिससे माइलेज में कमी आ जाती है। इसके अलावा गाड़ी के पार्ट्स खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है।