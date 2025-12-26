सर्दियों में Windshield की धुंध को लेकर न हों परेशान, इस स्मार्ट तरीके से मिनटों में हो जाएगी गायब

Language
    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। उत्‍तर भारत के सभी राज्‍यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिस कारण कार चलाने में भी कई परेशानी होती हैं। ठंड के मौसम में कार चलाते हुए अक्‍सर धुंध जम जाती है। जिससे देखने में समस्‍या आती है। अगर आपकी कार में भी इस तरह की परेशानी आती है। तो इसे किन आसान तरीकों से मिनटों में गायब किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    कैसे जमती है धुंध

    कार की विंडशील्‍ड पर सर्दियों के मौसम में अक्‍सर धुंध जम जाती है। जिसके कारण ड्राइवर को देखने में परेशानी होती है। कार की विंडशील्‍ड पर धुंध तब जमती है जब कार के अंदर तापमान ज्‍यादा होता है और बाहर की ओर तापमान कम होता है। ऐसे में कार की विंडशील्‍ड पर नमी आ जाती है और धुंध जमने लगती है।

    विजिबिलिटी पर होता है बुरा असर

    कार की विजिबिलिटी पर धुंध का बुरा असर होता है। ऐसा इसलिए क्‍योंकि जब भी कार की विंडशील्‍ड पर धुंध जम जाती है तो ड्राइवर को कार चलाते हुए अच्‍छी विजिबिलिटी नहीं मिल पाती और इस कारण हादसा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। 

    डिफॉगर से हटाएं धुंध

    कार में विंडशील्‍ड से धुंध को हटाने का सबसे आसान उपाय है डिफॉगर का उपयोग करना। कार के एसी पैनल में एक बटन को दिया जाता है जिसमें विंडशील्‍ड के निशान के साथ टेढ़ी लाइन बनाई जाती हैं। इस बटन का उपयोग कार की विंडशील्‍ड पर से धुंध को हटाने में किया जाता है। इससे विंडशील्‍ड के पास डैशबोर्ड से गर्म हवा तेजी से निकलती है और विंडशील्‍ड पर जमी हुई धुंध मिनटों में गायब हो जाती है।

    खिड़की खोलकर हटाएं धुंध

    डिफॉगर के अलावा भी धुंध हटाने के लिए खिड़की को खोलकर सफर किया जा सकता है। लेकिन सर्दियों के समय कार की पूरी खिड़की खोलने की जगह कम खिड़की को खुला रखकर भी धुंध को ह‍टाया जा सकता है। जिससे अंदर और बाहर का तापमान एक जैसा होने लगता है और धुंध नहीं जमती।

    वाइपर का करें उपयोग

    कार की विंडशील्‍ड पर सिर्फ अंदर से ही धुंध नहीं जमती बल्कि इस पर बाहर की ओर से भी धुंध जमती है। इस तरह की धुंध को हटाने के लिए वाइपर का उपयोग किया जाता है।