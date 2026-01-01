Honda Elevate के बेस वेरिएंट को घर है लाना, एक लाख Down Payment के बाद देनी होगी इतनी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Honda की ओर से कई बेहतरीन कारों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से भारतीय बाजार में मिड साइज एसयूवी के तौर पर Honda Elevate को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। Honda Elevate के बेस वेरिएंट को अगर आप भी घर लाने का मन बना रहे हैं, तो एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Honda Elevate Price

Honda की ओर से Elevate SUV के बेस वेरिएंट के तौर पर SV को ऑफर किया जाता है। कंपनी इस मिड साइज एसयूवी के बेस वेरिएंट को 11 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 11 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स और आरटीओ की कीमत भी देनी होगी। इस गाड़ी को खरीदने के लिए 1.19 लाख रुपये आरटीओ, करीब 41 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। टीसीएस चार्ज के तौर पर 10999 रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 12.77 लाख रुपये हो जाती है।