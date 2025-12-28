Honda City के बेस वेरिएंट को खरीदकर है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, पढ़ें खबर

आटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिलHonda की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज सेडान कार के तौर पर Honda City को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस मिड साइज सेडान कार को कई वेरिएंट्स में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। अगर इसके बेस वेरिएंट SV को दो लाख रुपये की Down Payment देने के बाद घर लाना हो तो कितने रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।