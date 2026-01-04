Language
    Honda Amaze के ऑटोमैटिक वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद देनी होगी कितनी EMI, जानें पूरी डिटेल

    Sun, 04 Jan 2026

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Honda की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट में Honda Amaze को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। अगर आप भी Honda Amaze के ऑटोमैटिक वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और दो लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

    Honda Amaze की कीमत

    Honda की ओर से Amaze को कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के ऑटोमैटिक वेरिएंट की एक्‍स शोरूम (Honda Amaze Price) कीमत 8.55 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 69 हजार रुपये आरटीओ और करीब 30 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद Honda Amaze on road price करीब 9.60 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

    दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर आप इस गाड़ी के ऑटोमैटिक वेरिएंट को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 7.60 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 7.60 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 12227 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 7.60 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 12227 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Honda Amaze के ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए करीब 2.67 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 12.27 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    Honda की ओर से Amaze को कॉम्‍पैक्‍ट साइज सेडान के तौर पर ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से इस गाड़ी का बाजार में सीधा मुकाबला नई जेनरेशन Maruti Dzire, Tata Tigor, Hyundai Aura जैसी सेडान कारों के साथ होता है। इसके साथ ही इसको कीमत के मामले में Maruti Brezza, Hyundai Venue, Tata Nexon, Kia Syros, Kia Sonet जैसी एसयूवी से भी चुनौती मिलती है।