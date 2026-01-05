Language
    Car Tips: क्या आपकी कार भी सर्दियों में ले रही है लंबे सेल्फ, इंजन सीज होने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:29 AM (IST)

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। उत्‍तर भारत के राज्‍यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस तरह के मौसम में कार को स्‍टार्ट करना कई बार काफी परेशानी भरा काम हो जाता है। सर्दियों में जब कार को पहली बार स्‍टार्ट किया जाता है तब कई बार कार स्‍टार्ट ही नहीं होती। इस तरह की समस्‍या से बचने के लिए किन बातों का ध्‍यान रखना चाहिए। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    कार को कवर्ड पार्किंग में रखें

    सर्दियों में जब बाहर का तापमान काफी कम होता है। तब कार को खुले में पार्क करने के कारण कार स्‍टार्ट करने में परेशानी आ सकती है। इस समस्‍या से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि कार को कवर्ड पार्किंग में ही पार्क करें। ऐसा करने से गाड़ी का तापमान सामान्‍य के आस पास बना रहेगा और आसानी से कार को स्‍टार्ट किया जा सकता है।

    बैटरी का ध्‍यान रखें

    सर्दियों के समय अपनी कार की बैटरी का ध्‍यान रखना काफी जरूरी हो जाता है। ऐसा न करते हुए लापरवाही बरतने पर कार की बैटरी जल्‍दी खराब हो सकती है और कार को स्‍टार्ट करने में परेशानी भी होती है। अगर बैटरी कुछ साल पुरानी हो गई है या कार के कम उपयोग के कारण भी बैटरी की हेल्‍थ खराब हो रही हो तो भी ऐसी समस्‍या आती है। इसलिए बैटरी में पानी को चेक करना चाहिए, जरुरत हो तो उसे टॉप-अप करें।

    बैटरी पर न हो जंग

    बैटरी के टर्मिनल का साफ रहना भी उतना ही जरुरी होता है जितना जरुरी कार के अन्‍य पार्ट्स की देखभाल करना होता है। अक्‍सर लोग इंजन बे को साफ करने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। तब पानी बैटरी के ऊपर भी आ जाता है और इससे बैटरी टर्मिनल पर जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा होने के कारण बैटरी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाती और कार स्‍टार्ट होने में परेशानी होने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि बैटरी टर्मिनल को साफ रखें।

    कार में रखें जंपर केबल

    अगर आप घर से बाहर हैं और सुबह के समय अपनी कार को स्‍टार्ट करते हैं, लेकिन कार स्‍टार्ट नहीं होती तो समस्‍या बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि सर्दियों के समय अपनी कार में जंपर केबल को रखें। अगर जंपर केबल कार में होगी तो जरुरत के समय किसी दूसरी कार से मदद लेकर आप अपनी कार को आसानी से स्‍टार्ट कर सकते हैं।