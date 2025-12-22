Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Fog Tips: धुंध के दौरान मिलेगी बेहतर रोशनी, इस तरह करें कार की हेडलाइट की सेटिंग

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    दिसंबर में उत्तरी राज्यों में तापमान में गिरावट और धुंध के कारण ड्राइविंग मुश्किल हो गई है। धुंध में बेहतर दृश्यता के लिए, कार को दीवार से 25 मीटर दूर ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के उत्‍तरी राज्‍यों में दिसंबर के आखिर में काफी तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही दिल्‍ली सहित कई राज्‍यों में धुंध के कारण सड़क पर वाहन चलाने में काफी परेशानी हो रही है। अगर आप भी धुंध के समय कार चलाते हैं तो किस तरह की सेटिंग करने के बाद कार की हेडलाइट की रोशनी को बेहतर किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूरी का रखें ध्‍यान

    कार की हेडलाइट से धुंध के समय बेहतर रोशनी चाहिए तो सबसे पहले दूरी का ध्‍यान रखना चाहिए। इसके लिए कार को किसी भी दीवार के सामने खड़ी कर दें और यह दूरी करीब 25 मीटर के आसपास होनी चाहिए। इसके बाद दीवार पर हेडलाइट की रोशनी को चिन्‍हित करें।

    सीट की हाइट करें सेट

    एक बार कार को एक जगह पर खड़ी करने के बाद लाइट को सेट करने से पहले अपनी सीट की हाइट को भी सही पोजिशन पर करना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्‍योंकि अलग अलग हाइट के कारण एक ही कार पर सीट की हाइट कम या ज्‍यादा होने के कारण लाइट की रोशनी पर असर होता है।

    इस तरह करें एडजस्‍टमेंट

    इस तरह से कार को खड़ी करने के बाद हेडलाइट के लेवलर को एडजस्‍ट करें। इसमें जीरो से लेकर चार तक नंबर होते हैं। वहीं कई कारों में पांच नंबर तक लाइट की एडजस्‍टमेंट को दिया जाता है। इसमें से उस तरह की सेटिंग पर लाइट को रखें जिससे आपको सड़क पर देखने में आसानी हो जाए।

    लो बीम पर रखें लाइट

    जब कार की सीट की हाइट सही हो जाए और लाइट के लेवलर को एडजस्‍ट कर लिया जाता है तो उसके बाद कार की हेडलाइट को सिर्फ लो बीम पर ही रखने से ज्‍यादा सुविधा होती है। अगर कार की लाइट को धुंध के समय पर लाइट को हाई बीम पर रखा जाता है तो इससे रोशनी धुंध में फैल जाती है और विजिबिलिटी कम या खत्‍म भी हो सकती है।