Fog Tips: धुंध के दौरान मिलेगी बेहतर रोशनी, इस तरह करें कार की हेडलाइट की सेटिंग

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के उत्‍तरी राज्‍यों में दिसंबर के आखिर में काफी तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही दिल्‍ली सहित कई राज्‍यों में धुंध के कारण सड़क पर वाहन चलाने में काफी परेशानी हो रही है। अगर आप भी धुंध के समय कार चलाते हैं तो किस तरह की सेटिंग करने के बाद कार की हेडलाइट की रोशनी को बेहतर किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

दूरी का रखें ध्‍यान कार की हेडलाइट से धुंध के समय बेहतर रोशनी चाहिए तो सबसे पहले दूरी का ध्‍यान रखना चाहिए। इसके लिए कार को किसी भी दीवार के सामने खड़ी कर दें और यह दूरी करीब 25 मीटर के आसपास होनी चाहिए। इसके बाद दीवार पर हेडलाइट की रोशनी को चिन्‍हित करें।

सीट की हाइट करें सेट एक बार कार को एक जगह पर खड़ी करने के बाद लाइट को सेट करने से पहले अपनी सीट की हाइट को भी सही पोजिशन पर करना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्‍योंकि अलग अलग हाइट के कारण एक ही कार पर सीट की हाइट कम या ज्‍यादा होने के कारण लाइट की रोशनी पर असर होता है।

इस तरह करें एडजस्‍टमेंट इस तरह से कार को खड़ी करने के बाद हेडलाइट के लेवलर को एडजस्‍ट करें। इसमें जीरो से लेकर चार तक नंबर होते हैं। वहीं कई कारों में पांच नंबर तक लाइट की एडजस्‍टमेंट को दिया जाता है। इसमें से उस तरह की सेटिंग पर लाइट को रखें जिससे आपको सड़क पर देखने में आसानी हो जाए।