    Fog Tips: सर्दियों में कार की विंडशील्‍ड पर जम जाती है धुंध, किस फीचर को ऑन करने से मिनटों में हो जाएगी साफ

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में तापमान में गिरावट के साथ धुंध बढ़ रही है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। सर्दियों में कार चलाते समय विंडशील्ड पर जमी ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दिल्‍ली एनसीआर सहित उत्‍तर भारत के राज्‍यों तेजी से तापमान कम हो गया है। जिस कारण कई जगहों पर धुंध भी पड़ रही है। कार चलाते हुए कम विजिबिलिटी और धुंध के कारण हादसा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कार में किस तरह के फीचर का उपयोग कर विंडशील्‍ड से धुंध को मिनटों में साफ किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    किस फीचर से हटेगी धुंध

    कार में कई तरह के फीचर्स को ऑफर किया जाता है। जिनमें से कई ऐसे फीचर होते हैं जिनकी जानकारी कम ही लोगों को होती है। ऐसा ही एक फीचर Defogger होता है। इस फीचर के कारण सर्दियों में कार की विंडशील्‍ड पर जमने वाली धुंध को मिनटों में हटाया जा सकता है।

    कैसे पहचानें फीचर

    कार के एसी पैनल में कई बटन दिए जाते हैं। इनमें से एक बटन डिफॉगर का भी होता है। इसे पहचानने के लिए कार के एसी पैनल पर देखें और वहां पर विंडशील्‍ड के निशान के साथ उस पर लहरदार तीर ऊपर की ओर जाते हुए नजर आते हैं। इसी बटन से डिफॉगर को शुरू किया जा सकता है।

    इस फीचर को करें बंद

    कार में अक्‍सर लोग एसी चलाते हैं और री-सर्कुलेशन के बटन को शुरू कर देते हैं। बाद में भी इस सेटिंग को कभी बदलते नहीं है। लेकिन सर्दियों में जब कार की विंडशील्‍ड से धुंध को हटाना हो तो डिफॉगर का फीचर शुरू करने के साथ ही री-सर्कुलेशन के फीचर को भी बंंद कर देना चाहिए। इससे बाहर से ताजी हवा कार के केबिन में आती है। इस तरह से कार के केबिन में मौजूद नमी को हटाने में मदद मिलती है।

    तापमान को बढ़ाएं

    कार में ज्‍यादातर लोग एसी पैनल में तापमान को कम ही रखते हैं। जबकि सर्दियों में जब धुंध को हटाना हो और कार को गर्म रखना हो तो तापमान को बढ़ा देना चाहिए।

    ब्‍लोअर की स्‍पीड का भी रखें ध्‍यान

    कार में हवा की स्‍पीड का भी ध्‍यान रखना चाहिए। ब्‍लोअर की स्‍पीड को विंडशील्‍ड की ओर करने के बाद बढ़ा देना चाहिए। जिससे विंडशील्‍ड पर जमी धुंध को जल्‍द से जल्‍द हटाया जा सके और उसे जल्‍दी से साफ किया जा सके।