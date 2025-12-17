ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दिल्‍ली एनसीआर सहित उत्‍तर भारत के राज्‍यों तेजी से तापमान कम हो गया है। जिस कारण कई जगहों पर धुंध भी पड़ रही है। कार चलाते हुए कम विजिबिलिटी और धुंध के कारण हादसा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कार में किस तरह के फीचर का उपयोग कर विंडशील्‍ड से धुंध को मिनटों में साफ किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

किस फीचर से हटेगी धुंध कार में कई तरह के फीचर्स को ऑफर किया जाता है। जिनमें से कई ऐसे फीचर होते हैं जिनकी जानकारी कम ही लोगों को होती है। ऐसा ही एक फीचर Defogger होता है। इस फीचर के कारण सर्दियों में कार की विंडशील्‍ड पर जमने वाली धुंध को मिनटों में हटाया जा सकता है।

कैसे पहचानें फीचर कार के एसी पैनल में कई बटन दिए जाते हैं। इनमें से एक बटन डिफॉगर का भी होता है। इसे पहचानने के लिए कार के एसी पैनल पर देखें और वहां पर विंडशील्‍ड के निशान के साथ उस पर लहरदार तीर ऊपर की ओर जाते हुए नजर आते हैं। इसी बटन से डिफॉगर को शुरू किया जा सकता है।

इस फीचर को करें बंद कार में अक्‍सर लोग एसी चलाते हैं और री-सर्कुलेशन के बटन को शुरू कर देते हैं। बाद में भी इस सेटिंग को कभी बदलते नहीं है। लेकिन सर्दियों में जब कार की विंडशील्‍ड से धुंध को हटाना हो तो डिफॉगर का फीचर शुरू करने के साथ ही री-सर्कुलेशन के फीचर को भी बंंद कर देना चाहिए। इससे बाहर से ताजी हवा कार के केबिन में आती है। इस तरह से कार के केबिन में मौजूद नमी को हटाने में मदद मिलती है।