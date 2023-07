CNG CAR CARE TIPS : इन टिप्स को अपनाकर बढ़ाएं अपने सीएनजी कार की एवरेज, वर्षों तक चलती रहेगी आपकी गाड़ी

किसी भी वाहन में सबसे अहम भूमिका टायर निभाता है। इसके कारण आपकी कार चलती है। अगर आप अपनी कार के टायर प्रेशर की जांच समय -समय पर करते रहेंगे तो आपको बीच रास्ते में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप अपनी कार के एवरेज को बढ़ा सकते हैं।

CNG CAR CARE TIPS see all details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। अगर आपकी कार सीएनजी है और आप सीएनजी कार के कम एवरेज से परेशान हैं तो आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप अपनी कार के एवरेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। सीएनजी किट का रख-रखाव कार में कंपनी से फिट सीएनजी किट है या फिर आपने अपनी कार में सीएनजी किट बाहर से लगवाई है तो दोनों ही तरह किट को समय समय रख -रखाव की जरुरत होती है। किट में कई तरह के पोर्ट होते हैं और खास तौर पर इनमें इंजेक्टर भी होते हैं, जिनके रख -रखाव की अधिक जरूरत होती है। लीकेज करें चेक कई बार कार के अंदर बैठे लोगों को गैस लीक होने की गंध आने लगती है। जिसका एक कारण लीकेज होता है। इसलिए कार के सिलेंडर और इंजेक्टर की समय -समय पर जांच करते रहना चहिए। जिससे आपको यह पता चलता है कि किसी तरह की लीकेज है तो नहीं। ये स्थिति काफी खतरनाक हो जाती है। इसके कारण कार की एवरेज भी कम हो जाती है। टायर में हवा का प्रेशर किसी भी वाहन में सबसे अहम भूमिका टायर निभाता है। इसके कारण आपकी कार चलती है। अगर आप अपनी कार के टायर प्रेशर की जांच समय -समय पर करते रहेंगे तो आपको बीच रास्ते में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी कार अच्छी एवरेज भी देगी। इसलिए समय- समय पर हवा चेक करते रहें। कार की सर्विस हर तरह की कार को सर्विसिंग की जरुरत होती है और अगर आपकी कार समय पर सर्विस हो रही है तो आपको किसी भी परेशानी का सामना बीच रास्ते में नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कार की सर्विसिंग समय पर नहीं कराएंगे तो इंजन पर भार पड़ता है और क्षमता से अधिक काम करने के कारण कार के एवरेज पर बुरा असर पड़ता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi