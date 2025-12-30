Citroen C3 के बेस वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर
Car Finance Plan: भारत में Citroen की ओर से हैचबैक सेगमेंट में C3 की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस कार के बेस वेरिएंट को खर ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में Citroen की ओर से हैचबैक सेगमेंट में C3 की बिक्री की जाती है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को घर लाना हो तो एक लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI जाएगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Citroen C3 Price
सिट्रॉएन की ओर से C3 को हैचबैक सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस ऑफर की जाने वाली इस कार के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 4.80 लाख रुपये है। अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो करीब 19 हजार रुपये के रजिस्ट्रेशन के साथ करीब 30 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद हैचबैक कार की ऑन रोड कीमत 5.29 लाख रुपये हो जाएगी।
एक लाख रुपये के बाद जाएगी कितनी EMI
अगर Citroen की C3 के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 4.29 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 4.28 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 6982 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी Car
अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 4.29 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 6982 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Citroen C3 के बेस वेरिएंट के लिए करीब 1.57 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 6.86 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
Citroen की ओर से C3 को हैचबैक सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai i10, Maruti Wagon R, Celerio, Renault Kwid, Tata Tiago जैसी कारों के साथ होता है।
