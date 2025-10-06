Language
    Car Tips: गाड़ी का एवरेज किन तरीकों से करें बेहतर, कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं?

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    Car Mileage Tips अक्‍सर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी कार की एवरेज काफी कम हो गई है। इस परेशानी को लेकर वह कई बार सर्विस सेंटर पर भी शिकायत करते हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बिना कोई अतिरिक्‍त खर्चा किए आप किस तरह से अपनी कार से ज्‍यादा एवरेज हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं।

    कार के एवरेज को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में बड़ी संख्‍या में लोग कार का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। कई बार लोगों को इस बात की शिकायत होती है कि उनकी कार से काफी कम एवरेज मिलता है। इसकी शिकायत वह सर्विस सेंटर पर भी करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता। आखिर किस तरह से आप अपनी कार पर बिना कोई अतिरिक्‍त खर्चा किए ही ज्‍यादा एवरेज निकाल सकते हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    सर्विस है जरूरी

    अगर आपको अपनी कार से बेहतर एवरेज चाहिए, तो हमेशा सर्विस को समय पर करवाना चाहिए। अगर गाड़ी की सर्विस को देरी से करवाया जाता है तो इंजन ऑयल खराब होने के साथ ही ऑयल फिल्‍टर चोक होने के कारण गाड़ी को ज्‍यादा क्षमता के साथ काम करना पड़ता है। जिससे एवरेज (Mileage Tips) में कमी आ जाती है। इसके अलावा गाड़ी के पार्ट्स खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

    स्‍पीड का ध्‍यान

    कार से बेहतर एवरेज के लिए कार को तेज चलाने से भी बचना चाहिए। गाड़ी को तेज स्‍पीड में चलाया जाता है तो ज्‍यादा पावर की जरूरत होती है और इंजन को ज्‍यादा क्षमता से भी काम करना पड़ता है, जिससे ईंधन की खपत भी बढ़ने लगती है।

    हवा का रखें ध्‍यान

    अगर कार के टायर में हवा का प्रैशर सही मात्रा में हो तो भी एवरेज को आसानी से बेहतर किया जा सकता है। कार चलाते हुए पूरा वजन टायरों पर आ जाता है। लेकिन अगर टायर में हवा कम हो तो गाड़ी का पिकअप कम हो जाता है। ऐसे में एक्‍सीलेरेटर को ज्‍यादा दबाना पड़ता है और ईंधन की खपत भी ऐसे बढ़ जाती है। जिससे एवरेज में कमी आ जाती है।

    न रखें गैरजरूरी सामान

    कई लोग अपनी कार को चलता हुआ घर बना देते हैं। कार में ऐसा सामान भी रखा रहता है, जिसकी जरूरत लंबे वक्‍त तक नहीं पड़ती। ऐसे सामान के कारण गाड़ी का वजन भी बढ़ता है और इससे एवरेज में भी कमी आती है।

    मैप का करें उपयोग

    अगर आपको अपनी कार से बेहतर एवरेज (Car Mileage) चाहिए तो सफर को शुरू करने से पहले मैप का उपयोग किया जा सकता है। इससे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऐसे रास्‍ते का विकल्‍प मिल सकता है, जिसमें कम ट्रैफिक मिले। मैप का उपयोग करने से कम ट्रैफिक और समय को बचाने के साथ ही पेट्रोल या डीजल पर अतिरिक्‍त खर्च को भी बचाया जा सकता है।