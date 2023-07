BMW X5 facelift भारत में होगी 14 जुलाई को लॉन्च, कंपनी ने सोशल मीडिया पर जारी किया टीजर

इस कार में आपको 3.0-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन मिलता है। दोनों इंजनों को को 8-स्पीड BMW X5 facelift ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है जिसमें सभी चार पहियों को पावर मिलती है। विश्व स्तर पर मॉडल में 4.4-लीटर V8 और हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन मिलता है। BMW इंडिया 14 जुलाई 2023 को देश में X5 फेसलिफ्ट लॉन्च करेगी।

BMW X5 facelift भारत में होगी 14 जुलाई को लॉन्च

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। BMW इंडिया 14 जुलाई , 2023 को देश में X5 फेसलिफ्ट लॉन्च करेगी। बवेरियन वाहन निर्माता कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपडेट लग्जरी एसयूवी का टीजर जारी किया है। ये कार कॉस्मेटिक और फीचर अपग्रेड के साथ आएगी। इसके कारण ये उम्मीद है कि कीमत में बढ़ोतरी होगी। 2023 बीएमडब्ल्यू एक्स5 और एक्स6 फेसलिफ्ट का इस साल फरवरी में वैश्विक स्तर पर अनावरण किया गया था। कार का एक्सटीरियर इस कार के एक्सटीरियर में एरो के शेप के एलईडी डीआरएल के साथ संशोधित एलईडी हेडलैंप के साथ आएगी। बेहतर लुक के लिए इसके बंपर को दोबारा से डिजाइन किया गया है, जबकि बड़ी किडनी ग्रिल पहले जैसी ही है। नए अलॉय व्हील के साथ इसमें कई अंतर होगा और पीछे की तरफ एक्स- आकार के ग्राफिक्स के साथ नए एलईडी टेल लाइट्स मिलता है। फीचर्स इस कार के केबिन में 12.3-इंच डिजिटल कंसोल और एक नया 14.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम सहित कई बदलाव किया गया है। दोनों यूनिट्स में iDrive OS8 सॉफ्टवेयर चलाएँगी। सेंटर कंसोल को एलईडी लाइटिंग के साथ पैनोरमिक सनरूफ और ग्लास -कट कंट्रोल बटन के साथ एक शानदार ट्रीटमेंट भी मिलता है। जबकि इसमें ऑप्शन बकेट सीटें भी हैं। 3.0-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन मिलता है इस कार में आपको 3.0-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन मिलता है। दोनों इंजनों को को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जिसमें सभी चार पहियों को पावर मिलती है। विश्व स्तर पर, मॉडल में 4.4-लीटर V8 और हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन मिलता है। बीएमडब्ल्यू एक्स5 फेसलिफ्ट का मुकाबला Mercedes-Benz GLE, Audi Q5, Volvo XC90, Jaguar F-Pace, Land Rover से होगी। भारतीय बाजार में ये कंपनी लग्गजरू क

Edited By: Ayushi Chaturvedi