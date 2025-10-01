October 2025 में खरीदनी है Electric Car, 20 लाख से कम कीमत में मिलते हैं ये बेहतरीन विकल्प
Electric Car भारत में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदमों को उठाया जा रहा है। जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को बढ़ावा देना भी शामिल है। अक्टूबर महीने में अगर आप 20 लाख रुपये से कम कीमत में अगर आप भी कोई ईवी खरीदना चाहते हैं। तो किन विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। देश में लाखों की संख्या में कारों का उपयोग किया जाता है। इन कारों से बड़ी संख्या में वायु प्रदूषण भी होता है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने केि लए कई कदम उठाए ही जा रहे हैं। इसे कम करने के लिए लोग ICE कारों की जगह EV सेगमेंट की कारों को खरीद रहे हैं। अगर आप भी 20 लाख रुपये से कम कीमत में किसी EVs को खरीदने का मन बना रहे हैं तो किन विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
MG Comet EV
एमजी मोटर्स की ओर से देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार के तौर पर MG Comet EV की बिक्री की जाती है। इस कार को 7.50 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के साथ ऑफर किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 9.56 लाख रुपये है। सिंगल चार्ज में इसे 230 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।
Tata Tiago EV
टाटा मोटर्स की ओर से भी टियागो ईवी को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू हो जाती है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 11.14 लाख रुपये तक है। एक बार फुल चार्ज के बाद इसे 293 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।
MG Windsor EV
एमजी की ओर से MG Windsor EV को भी भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। एक बार फुल चार्ज के बाद इस गाड़ी को 449 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 14 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 18.39 लाख रुपये तक है।
Kia Carens Clavis EV
किआ मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में कैरेंस क्लाविस की बिक्री भी की जाती है। निर्माता की ओर से इस कार को 17.99 लाख रुपये एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 24.49 लाख रुपये है। सिंगल चार्ज में इसे 490 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।
Hyundai Creta Electric
हुंडई की ओर से क्रेटा एसयूवी को इलेक्ट्रिक वर्जन में भी बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को सिंगल चार्ज में 473 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 18.02 लाख रुपये से शुरू हो जाती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 24.55 लाख रुपये तक है।
