धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 5 जनवरी 2026: इस राशि की लाइफ में आएंगे खास बदलाव, बदलेगी तकदीर, पढ़ें आज की खास सलाह

Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 5 जनवरी 2026 के अनुसार, गुरु मिथुन राशि में वक्री होने के कारण बोलने या विस्तार से जुड़े फैसलों से पहले सोचने की सलाह देते हैं। मीन रा ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 5 January 2026 Horoscope Today: आज का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 5 जनवरी 2026 के अनुसार, मिथुन राशि में वक्री गुरु सोच-समझकर बोलने की याद दिलाते हैं, जबकि मीन राशि में शनि करुणा के साथ सीमाएं तय करने की सीख देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भावनात्मक गहराई और साझा जिम्मेदारियों पर ध्यान रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा भरोसे, नजदीकी और बदलाव के संकेत देते हैं। धनु राशि में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध होने से आज बाहरी कार्रवाई से ज्यादा भावनात्मक समझ जरूरी है। बुध स्पष्टता देते हैं और मिथुन राशि में वक्री गुरु सोच-समझकर बातचीत करने की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: हल्का बैंगनी
  • शुभ अंक: 12
  • दिन की सलाह: भावनात्मक ईमानदारी रिश्तों को और गहरा बनाती है।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज रिश्तों और आपसी समझ पर फोकस रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा आपके साझेदारी भाव को सक्रिय करते हैं। प्रैक्टिकल और भावनात्मक सोच के बीच संतुलन बनाना होगा। धनु राशि में ग्रह आशावाद देते हैं और बुध साफ संवाद में मदद करते हैं। मीन राशि में शनि स्वस्थ भावनात्मक सीमाएं तय करने में सहायक है।

  • शुभ रंग: स्लेट ग्रे
  • शुभ अंक: 10
  • दिन की सलाह: दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, लेकिन बॉउंडरीएस भी बनाए रखें।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज स्वास्थ्य, दिनचर्या और भावनात्मक भलाई पर ध्यान जाएगा। कर्क राशि में चंद्रमा देखभाल और संतुलन को अहम बनाते हैं। शरीर या मन की स्थिति को लेकर अधिक संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। धनु राशि में ग्रह सकारात्मकता देते हैं और बुध ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। मिथुन राशि में वक्री गुरु रोजमर्रा की आदतों पर दोबारा काम करने को कहते हैं।

  • शुभ रंग: एक्वा ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • दिन की सलाह: शरीर और मन दोनों की बराबर देखभाल करें।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज रचनात्मकता, प्रेम और भावनात्मक एक्सप्रेशन बढ़ेगा। कर्क राशि में चंद्रमा दिल से जुड़े रिश्तों और कला की प्रेरणा देते हैं। आप अपनों के साथ या रचनात्मक कामों से गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। धनु राशि में ग्रह खुशी से एक्सप्रेस करने को बढ़ावा देते हैं, जबकि आपकी राशि में शनि जमीन से जुड़ा और अनुशासित बनाए रखते हैं।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 3
  • दिन की सलाह: भावनाओं को रचनात्मकता और दयालुता के जरिये व्यक्त करें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।

 