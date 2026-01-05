मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 5 जनवरी 2026: इस जातक को पुराने विचार दिलाएंगे सफलता, कैसा रहेगा साल का पहला सोमवार?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 5 जनवरी 2026 के अनुसार, चंद्रमा के कर्क राशि में होने से आज भावनात्मक स्थिरता, अपनापन और दिल से जुड़े रिश्तों को महत्व मिलेगा। धनु राशि में मौजूद सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध दिन के माहौल को सकारात्मक और भविष्य की ओर देखने वाला बनाए रखते हैं, जिससे भावनाएं भारी नहीं पड़ेंगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 5 January 2026) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपका ध्यान घर, परिवार और भावनात्मक जड़ों पर रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में होने से घरेलू जिम्मेदारियां और अंदरूनी सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। धनु राशि में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध आपकी महत्वाकांक्षा को बनाए रखते हैं, लेकिन आज धैर्य जरूरी है। बुध ईमानदार बातचीत में मदद करते हैं, जबकि वक्री गुरु किसी भी योजना को सार्वजनिक करने से पहले निजी तौर पर समीक्षा करने को कहते हैं।

शुभ रंग: हल्का लाल

शुभ अंक: 9

दिन की सलाह: आगे बढ़ने से पहले अपनी भावनात्मक नींव मजबूत करें। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज संवाद और भावनात्मक एक्सप्रेशन बेहतर रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा दिल से बातचीत और सहज समझ को बढ़ावा देते हैं। भाई-बहनों या करीबी लोगों से दोबारा जुड़ने का मन हो सकता है। धनु राशि में ग्रहों की स्थिति उम्मीद बढ़ाते है और शुक्र रिश्तों में गर्माहट लाते है। वक्री गुरु पुराने विचारों या समझौतों को दोबारा देखने की सलाह देते हैं।

शुभ रंग: सी ग्रीन

शुभ अंक: 4

दिन की सलाह: धीरे और प्यार से बोलें, आपकी बातों का भावनात्मक असर पड़ेगा। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज ध्यान पैसों, खुद की वैल्यूज और भावनात्मक सुरक्षा पर रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा स्थिरता और मूल्यों को अहम बनाते है। खर्चों या आय से जुड़ी योजनाओं पर दोबारा सोच सकते हैं। धनु राशि में ग्रह आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और बुध आगे की सोच को समर्थन देते हैं। आपकी राशि में वक्री गुरु किसी भी नए काम में जुड़ने से पहले सावधानी बरतने को कहते हैं।

शुभ रंग: हल्का पीला

शुभ अंक: 5

दिन की सलाह: उम्मीद के साथ सही योजना बनाना सही रहेगा। कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आप भावनात्मक रूप से केंद्र में रहेंगे क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में है। इससे अंतर्ज्ञान, संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ेगी। अपनी भावनात्मक जरूरतों और सच्चाई से जुड़ाव महसूस करेंगे। धनु राशि में ग्रह उम्मीद और विस्तार का साथ देते हैं, जबकि मंगल सोच-समझकर कदम उठाने को प्रेरित करते हैं। मीन राशि में शनि भावनात्मक अनुशासन बनाए रखने में मदद करते हैं।