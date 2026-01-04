धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 4 जनवरी 2026: ये जातक बदलेंगे अपनी रणनीति, यादगार रहेगा दिन, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 4 जनवरी 2026 के अनुसार, शनिदेव मीन राशि में रहकर भावनाओं में अनुशासन और समझदारी जोड़ रहे हैं। आज का दिन भावनात्मक समझ, आत्मचिंतन और दि ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 4 January 2026 Horoscope Today: धनु वाले जातक समझदारी से करें काम

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 4 जनवरी 2026 के अनुसार, आज का दिन करुणा, आत्मचिंतन और दिल से मेल खाते फैसलों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भावनात्मक गहराई, साझा जिम्मेदारियां और भरोसे के मुद्दे सामने आ सकते हैं। कर्क राशि में चंद्रदेव निजी मामलों को उजागर कर रहे हैं।
आपकी राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव और बुधदेव विराजमान हैं, जिससे आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा। हालांकि, भावनात्मक संवेदनशीलता पर ध्यान देना जरूरी होगा। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव कमिटमेंट्स को सोच-समझकर निभाने की सलाह दे रहे हैं। मीन राशि में शनिदेव समझदारी और जिम्मेदारी का भाव बढा रहे हैं।

  • शुभ रंग: डीप पर्पल
  • शुभ अंक: 12
  • आज की सलाह: भावनात्मक ईमानदारी रिश्तों को मजबूत बनाती है।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज साझेदारी और भावनात्मक सहयोग पर फोकस रहेगा। कर्क राशि में चंद्रदेव रिश्तों और आपसी समझ को अहम बना रहे हैं। आपको तर्क और संवेदना के बीच संतुलन बैठाने की जरूरत हो सकती है। धनु राशि में ग्रह खुलापन और सकारात्मकता दे रहे हैं। बुधदेव संवाद को बेहतर बना रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव रिश्तों पर दोबारा विचार का संकेत दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: स्लेट ग्रे
  • शुभ अंक: 10
  • आज की सलाह: भावनात्मक संतुलन मजबूत साझेदारी बनाता है।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज सेहत, दिनचर्या और भावनात्मक देखभाल पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। कर्क राशि में चंद्रदेव रोजमर्रा की आदतों को लेकर संवेदनशील बना सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को पोषित करने से लाभ मिलेगा। धनु राशि में स्थित ग्रह आशावाद बनाए रखेंगे। बुधदेव प्रैक्टिकल योजना बनाने में सहयोग कर रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव लाइफस्टाइल के विकल्पों की समीक्षा करने का संकेत दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: एक्वा ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • आज की सलाह: सोच-समझकर खुद की देखभाल करें।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज क्रिएटिविटी, प्रेम और भावनात्मक एक्सप्रेशन तेज हो सकती है। कर्क राशि में चंद्रदेव दिल से जुडाव और इमेजिनेशन को बढ़ा रहे हैं। आप अपनी भावनाओं को क्रिएटिव तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। धनु राशि में स्थित ग्रह आत्मविश्वास बढा रहे हैं। आपकी राशि में शनिदेव भावनात्मक स्थिरता और गंभीरता दे रहे हैं। बुधदेव सच्ची और साफ बातचीत को बढावा दे रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव भविष्य की उम्मीदों और योजनाओं को नया आकार दे सकते हैं।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 3
  • आज की सलाह: क्रिएटिविटी भावनात्मक गहराई को उपचार देती है।

मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।