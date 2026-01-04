मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 4 जनवरी 2026: इस जातक को मिलेगी नई राह, खुलेंगे सफलता के मार्ग, पढ़ें 4 राशियों का हाल
Aaj Ka Rashifal 4 जनवरी 2026 के अनुसार,आज का दिन चंद्रदेव के कर्क राशि में गोचर से प्रभावित है। इससे भावनाएं गहरी हो सकती हैं और मन घर, परिवार और आंतर ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 4 जनवरी 2026 के अनुसार, आज का राशिफल आपको जीवन को थोड़ा नरम और संवेदनशील नजरिए से देखने की सलाह देता है। कर्क राशि में चंद्रदेव करुणा, इन्टूशन और भावनात्मक जुडाव को मजबूत कर रहे हैं। आज भावनात्मक सेहत, सच्चे रिश्ते और भीतर के संतुलन को प्राथमिकता देना जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 4 January 2026) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)
आज आपका ध्यान घर, परिवार और भावनात्मक आधार पर जा सकता है। कर्क राशि में चंद्रदेव आपके घरेलू जीवन और मन की गहराई को उभार रहे हैं। आप सामान्य से ज्यादा संवेदनशील महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपनापन और भावनात्मक सहारे की जरूरत रहेगी। धनु राशि में विराजमान ग्रह आपकी महत्वाकांक्षा को बनाए रखेंगे, लेकिन संतुलन के लिए भावनाओं को समझना जरूरी है। बुधदेव ईमानदार बातचीत का मौका दे रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव परिवार से जुडे पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने की सलाह दे रहे हैं।
- शुभ रंग: कोरल रेड
- शुभ अंक: 9
- आज की सलाह: भावनात्मक स्थिरता ही असली ताकत है।
वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)
आज संवाद और भावनात्मक एक्सप्रेशन मजबूत हो सकती है। चंद्रदेव आपको दिल की बात कहने और रिश्तेदारों से जुडने में मदद कर रहे हैं। आप अपनी भावनाओं को शब्दों में आसानी से रख सकते हैं। धनु राशि में ग्रहों की स्थिति आशावाद बढा रही है। बुधदेव बातचीत में स्पष्टता दे रहे हैं। बृहस्पतिदेव की वक्री चाल आपको पैसों और भावनात्मक प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करने का संकेत देती है।
- शुभ रंग: पर्ल व्हाइट
- शुभ अंक: 4
- आज की सलाह: नरमी से कही गई बात दिल तक पहुंचती है।
मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)
आज फोकस आर्थिक सुरक्षा, खुद की वैल्यूज और भावनात्मक भरोसे पर रहेगा। कर्क राशि में चंद्रदेव आपको पैसों और भावनाओं दोनों में स्थिरता खोजने के संकेत दे रहे हैं। खर्च और बचत को लेकर सोच बदल सकती है। धनु राशि में ग्रह आत्मविश्वास बढा रहे हैं। आपकी राशि में वक्री बृहस्पतिदेव सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दे रहे हैं।
- शुभ रंग: सॉफ्ट येलो
- शुभ अंक: 5
- आज की सलाह: भावनात्मक सुरक्षा साफ सोच से शुरू होती है।
कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)
आज आप भावनाओं के केंद्र में रहेंगे। चंद्रदेव आपकी ही राशि में हैं, जिससे अंतर्ज्ञान, संवेदनशीलता और आत्मजागरूकता बढती है। आप खुद को और अपने माहौल को गहराई से महसूस कर सकते हैं। धनु राशि में ग्रह आपको उम्मीद और दृष्टि दे रहे हैं। बुधदेव ईमानदार सेल्फ-एक्सप्रेशन को बढावा दे रहे हैं। मीन राशि में शनिदेव भावनाओं को सही दिशा देने में मदद कर रहे हैं।
- शुभ रंग: सिल्वर
- शुभ अंक: 2
- आज की सलाह: अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें, वे आपको सही दिशा दिखाती हैं।
मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
