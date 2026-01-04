सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 4 जनवरी 2026: इस राशि का बढ़ेगा दबदबा, पढ़ें कैसा रहेगा साल का पहला रविवार?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 4 जनवरी 2026 के अनुसार, धनु राशि में विराजमान सूर्यदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव और बुधदेव आपको आगे बढते रहने की प्रेरणा देते हैं, ताकि भावनात्मक जडता न आए। बुधदेव खुलकर बातचीत करने में मदद कर रहे हैं, जबकि शनिदेव भावनाओं में जिम्मेदारी और समझदारी ला रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 4 January 2026) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज भावनात्मक रूप से थोड़ा धीमा चलने की जरूरत है। चंद्रदेव विश्राम, आत्मचिंतन और भीतर की आवाज सुनने का संकेत दे रहे हैं। आप कुछ समय के लिए बाहरी दबावों से दूरी बना सकते हैं। धनु राशि में ग्रह आपकी आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे। केतुदेव आपकी राशि में भीतर की समझ और विनम्रता सिखा रहे हैं।

शुभ रंग: सॉफ्ट गोल्ड

शुभ अंक: 1

आज की सलाह: मौन से भावनात्मक शक्ति लौटती है। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) आज आपका सामाजिक और भावनात्मक जुडाव मजबूत हो सकता है। कर्क राशि में चंद्रदेव का गोचर मित्रता, सहयोग और सपोर्ट सिस्टम को सहारा दे रहा है। आप ऐसे रिश्तों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जो आपको भावनात्मक सुकून और अपनापन दें।

धनु राशि में विराजमान सूर्यदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव और बुधदेव आशावाद बनाए रख रहे हैं। बुधदेव आपकी योजना बनाने की क्षमता को तेज कर रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव लंबे समय के लक्ष्यों पर दोबारा विचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं।

शुभ रंग: पेस्टल ग्रीन

शुभ अंक: 6

आज की सलाह: भावनात्मक सहयोग से प्रगति और मजबूत होती है। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज करियर और सार्वजनिक जिम्मेदारियां आपके ध्यान में रह सकती हैं। कर्क राशि में चंद्रदेव कामकाज से जुडे मामलों में भावनात्मक संवेदनशीलता बढा रहे हैं। आप मान-सम्मान और परिणामों को लेकर ज्यादा जुडाव महसूस कर सकते हैं। धनु राशि में स्थित ग्रह आपकी प्रेरणा को बनाए रखेंगे। बुधदेव ईमानदार और साफ संवाद में मदद कर रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पेशेवर लक्ष्यों को भावनात्मक स्पष्टता के साथ दोबारा परखने का संकेत दे रहे हैं।