मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 2 दिसंबर 2025: मिथुन को टीमवर्क से मिलेगा लाभ, पढ़ें अपनी राशि का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 2 दिसंबर 2025 के अनुसार, चंद्रदेव मेष राशि में रहकर आपको कार्य आरंभ करने, कदम बढ़ाने और अपनी आदत पर भरोसा रखने की प्रेरणा देंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 2 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रदेव आपकी राशि में हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और दिशा स्पष्ट होगी। आप अपने लक्ष्य की ओर साहस के साथ कदम बढ़ा सकते हैं। वृश्चिक राशि के ग्रह आपको अपनी भावनाओं और सीमाओं को समझने में मदद देंगे। बुधदेव रिश्तों में सहज और संतुलित संवाद का मार्ग खोलते हैं।

शुभ रंग: गहरा लाल

शुभ अंक: 9

आज का सुझाव: अपने इन्टूशन पर भरोसा करें। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रदेव मेष राशि में रहकर आपके भीतर शांत रहने और आत्म-चिंतन की आवश्यकता बढ़ाते हैं। मन अकेले समय चाहता है। वृश्चिक राशि के ग्रह संबंधों में भावनात्मक गहराई लाते हैं। बुधदेव तुला राशि निर्णयों में शांति व संतुलन देंगे। शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 4

आज का सुझाव: खुद को समय दें। स्पष्टता शांति में ही मिलती है। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रदेव मेष राशि में रहकर मित्रों, समूहों और टीमवर्क से लाभ देंगे। रचनात्मक विचार तेजी से उभरेंगे। वृश्चिक ऊर्जा आपको अनुशासन और रोजमर्रा की दिनचर्या सुधरने में सहायता देगी। बुधदेव तुला राशि संवाद में सुगमता लाते हैं। शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 5

आज का सुझाव: अपने विचार साझा करें। मदद अनपेक्षित स्थानों से मिलेगी। कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रदेव मेष राशि करियर और नेतृत्व को मजबूत करेंगे। मन काम में तेज और दृढ़ रहेगा। वक्री बृहस्पतिदेव आपकी भावनात्मक समझ को गहरा बनाएंगे। वृश्चिक ऊर्जा रचनात्मकता और इन्टूशन को बढ़ाएगी। बुधदेव तुला राशि घर-परिवार के निर्णयों में स्पष्टता देंगे।