Pisces Weekly Horoscope: ज्यादा प्रयास से बचें, पढ़ें मीन का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मीन साप्ताहिक (Weekly 01 to 07 December 2025) राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और भावनात्मक रूप से स्थिर रहेगा। चंद्रदेव का मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में गोचर आपके निर्णयों को भावनात्मक और प्रैक्टिकल दृष्टि से संतुलित करेगा। साथ ही शनि देव का मीन राशि में स्थायित्व, बुध और मंगल का धनु राशि में प्रवेश, और शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपकी इन्टूशन और संकल्प को मजबूत करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय सप्ताह की शुरुआत आंतरिक चिंतन और भावनात्मक स्थिरता से होगी। शनि देव मीन राशि में अनुशासन, धैर्य और जागरूकता बढ़ाएंगे। बुध और मंगल का धनु राशि में प्रवेश आपकी महत्वाकांक्षा और योजनाओं को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाएगा। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश इन्टूशन और गहरी समझ को बढ़ावा देगा, जिससे निर्णय अधिक सटीक और मजबूत होंगे।

मीन साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 7 दिसंबर) स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह भावनात्मक हीलिंग, नियमित दिनचर्या और सावधान जीवनशैली को बढ़ावा देगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के मेष राशि में गोचर से हल्की बेचैनी या संवेदनशीलता बढ़ सकती है। 3 दिसंबर को वृषभ राशि में चंद्रदेव की स्थिर ऊर्जा से संतुलन और शांति मिलेगी। मिथुन राशि में मेंटल एक्टिवनेस बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान, गहरी सांस या शांति के अभ्यास मददगार होंगे। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश भावनात्मक उपचार को बढ़ावा देगा। शनि देव अनुशासन बनाए रखकर हाइड्रेशन, नींद, पोषण और व्यायाम में मदद करेंगे। मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश ऊर्जा बढ़ाएगा, पर अधिक प्रयास से बचें। 7 दिसंबर को कर्क राशि में चंद्रदेव की उपस्थिति से आंतरिक शांति और संतुलन मिलेगा।

मीन साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 7 दिसंबर) रिश्तों में यह सप्ताह गहरी भावनात्मक समझ, सार्थक बातचीत और हीलिंग का समय है। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश नजदीकी और सच्ची बातचीत बढ़ाएगा। बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करेगा। वक्री गुरु देव पुराने रिश्तों या अधूरे मामलों को हल करने का अवसर देंगे। मिथुन राशि में चंद्रदेव अस्थायी भावनात्मक उतार-चढ़ाव ला सकते हैं, लेकिन 7 दिसंबर को कर्क राशि में चंद्रदेव के साथ मेलजोल और देखरेख वाली ऊर्जा लौट आएगी। शनि देव सीमाएं बनाए रखने में मदद करेंगे और समर्थन देना भी संभव बनाएंगे।

मीन साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (1 से 7 दिसंबर) विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्पादक और मानसिक रूप से एक्टिव रहेगा। 6 दिसंबर को बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश जटिल विषयों को समझने और अध्ययन में ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। 5 दिसंबर को मिथुन राशि में चंद्रदेव जिज्ञासा और सीखने की क्षमता बढ़ाएंगे। वक्री गुरु देव पुराने अध्ययन सामग्री की समीक्षा करने और नींव मजबूत करने का अवसर देंगे। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश अध्ययन में अनुशासन, ध्यान और भावनात्मक प्रेरणा बढ़ाएगा। शनि देव अनुशासन और नियमितता बनाए रखेंगे। कर्क राशि में चंद्रदेव भावनात्मक संतुलन और मानसिक स्पष्टता बढ़ाएंगे।