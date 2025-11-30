Capricorn Weekly Horoscope: हीलिंग के लिए सप्ताह अनुकूल है, पढ़ें मकर का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मकर साप्ताहिक (Weekly 01 to 07 December 2025) राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह स्थिरता के साथ-साथ रूपांतरण का संकेत देता है। बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश, शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश और मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश इस सप्ताह आपको स्पष्टता, गहराई और नयी प्रेरणा देंगे। चंद्रदेव के चार राशियों से गुजरने से भावनात्मक और प्रैक्टिकल निर्णयों में संतुलन बना रहेगा।

वक्री गुरु देव खुद को परखने और रणनीतियों की समीक्षा के लिए मार्गदर्शन करेंगे। शनि देव, आपकी राशि के स्वामी, मीन राशि में हैं, जिससे भावनात्मक संतुलन और आत्म-जागरूकता बढ़ती है। परिचय सप्ताह की शुरुआत निर्णय और खुद को परखने के लिए अनुकूल है। शनि देव की स्थिति आपको जिम्मेदारी और अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगी। चंद्रदेव के विभिन्न राशियों में गोचर और ग्रहों का स्थान आपके लिए लक्ष्यों को दोबारा व्यवस्थित करने, संबंधों में गहराई और स्थिरता बनाए रखने का अवसर लाएगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 7 दिसंबर) स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह भावनात्मक और शारीरिक संतुलन की मांग करता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष राशि में बेचैनी या हल्का तनाव ला सकते हैं। वृषभ राशि में चंद्रदेव स्थिरता और आराम देंगे। मिथुन राशि में चंद्रदेव मेंटल एक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं, इसलिए ध्यान, प्राणायाम और माइंडफुलनेस उपयोगी होंगे। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश भावनात्मक हीलिंग और खुद की देखभाल के लिए अनुकूल है। बुधदेव का वृश्चिक राशि और मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी।

शनि देव की स्थिति नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, हाइड्रेशन और हल्की एक्सरसाइज को आवश्यक बनाएगी। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश से मन शांत और शरीर में हल्कापन आएगा। मकर साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 7 दिसंबर) रिश्तों में यह सप्ताह समझदारी, गहराई और स्नेह लाएगा। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश विश्वास और भावनात्मक गहराई बढ़ाएगा। बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश स्पष्ट और सच्ची बातचीत को बढ़ावा देगा। वक्री गुरु देव पुराने रिश्तों या अधूरे परिवारिक मामलों को सामने लाकर समाधान का अवसर देंगे। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश से परिवार में सामंजस्य और सहानुभूति बढ़ेगी।

मकर साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (1 से 7 दिसंबर) विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अध्ययन, ध्यान और समझदारी का है। बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश जटिल विषयों को समझने और याद रखने की क्षमता बढ़ाएगा। 5 दिसंबर को चंद्रदेव मिथुन राशि में जिज्ञासा और सीखने की क्षमता को प्रोत्साहित करेंगे। वक्री गुरु देव पुराने पाठों की समीक्षा और आधार मजबूत करने में मदद करेंगे। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश लगन और मेहनत बढ़ाएगा। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश से मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन मिलेगा।