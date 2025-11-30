Scorpio Weekly Horoscope: आत्म-विश्वास और प्रैक्टिकल सोच से होगा फायदा, पढ़ें वृश्चिक का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वृश्चिक साप्ताहिक (Weekly 01 to 07 December 2025) राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह गहराई, स्थिरता और परिवर्तन का है। शुक्र देव आपके भावनात्मक और व्यक्तिगत जीवन में गहराई लाएंगे। मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश कार्यक्षमता और प्रेरणा बढ़ाएगा। बुध देव का धनु राशि में गोचर आपके कम्युनिकेशन, सोच और निर्णय को प्रभावी बनाएगा। मिथुन राशि में वक्री गुरु देव पुराने कार्यों और अनुभवों की समीक्षा का अवसर देंगे। यह सप्ताह आत्म-विश्वास, प्रैक्टिकल सोच और उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल है।

परिचय सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष और वृषभ राशि से गुजरते हुए भावनाओं को स्थिर करने और प्रैक्टिकल तरीके से रिव्यु करने की प्रेरणा देंगे। मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश आपके आत्म-विश्वास और कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, जबकि शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करके आपकी व्यक्तिगत आकर्षण और संबंधों में गहराई लाएंगे। यह सप्ताह परिवर्तन, मजबूतिकरण और उद्देश्यपूर्ण निर्णयों के लिए समर्थ है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 7 दिसंबर) स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह भावनात्मक और शारीरिक संतुलन लाएगा। चंद्रदेव मेष और वृषभ राशि में एक्टिवनेस और आराम के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह देंगे। मिथुन राशि में चंद्रदेव मेंटल एक्टिवनेस बढ़ाकर नींद में हल्की गड़बड़ी ला सकते हैं। शुक्र देव वृश्चिक राशि में भावनात्मक हीलिंग के लिए अनुकूल समय देंगे, ध्यान, प्राणायाम और माइंडफुलनेस लाभकारी हैं। 7 दिसंबर को मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन ओवरवर्क से बचना जरूरी है।

चंद्रदेव के कर्क राशि में प्रवेश से मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन मिलेगा। पूरे सप्ताह हाइड्रेशन, संतुलित आहार और हल्की शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान दें। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 7 दिसंबर) रिश्तों में यह सप्ताह गहराई, प्रेम और सार्थक संवाद लाएगा। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश रोमांटिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करेगा। 6 दिसंबर से बुध देव का धनु राशि में गोचर ईमानदार और खुला संवाद सुनिश्चित करेगा। वक्री गुरु देव पुराने मित्रों या अधूरे भावनात्मक मामलों को आपके जीवन में वापस ला सकते हैं, जिससे भावनात्मक समझ और क्लोजर मिलेगा। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आप अधिक स्नेही और देखभाल करने वाले होंगे। मंगल देव धनु राशि में जाकर प्रैक्टिकल सहायता और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (1 से 7 दिसंबर) विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मानसिक फोकस और अध्ययन में दृढ़ता लाएगा। बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश संगठन, एकाग्रता और समझदारी बढ़ाएगा। चंद्रदेव मिथुन राशि में जिज्ञासा और सीखने की क्षमता बढ़ाएंगे। वक्री गुरु देव पुराने विषयों की समीक्षा और बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। शुक्र देव वृश्चिक राशि में लगन और मेहनत को बढ़ाएंगे। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश से मानसिक स्पष्टता और पढ़ाई पर ध्यान बढ़ेगा।