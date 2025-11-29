विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Libra Weekly Horoscope: काम पर फोकस रहेगा, पढ़ें तुला का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 29 Nov 2025 06:26 PM (IST)

सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष और वृषभ राशि से गुजरते हैं, जिससे भावनाओं में हल्की अस्थिरता और संतुलन की आवश्यकता महसूस हो सकती है। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

Libra Rashifal 2025: तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। तुला साप्ताहिक (Weekly 01 to 07 December 2025) राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह परिवर्तन और संतुलन का है। बुध देव तुला राशि से धनु राशि में गोचर करेंगे, जिससे कम्युनिकेशन, सोच और निर्णयों में स्पष्टता आएगी। शुक्र देव वृश्चिक राशि में आपके रिश्तों और भावनाओं को गहराई देंगे, जबकि मंगल देव धनु राशि में प्रवेश कर कार्यक्षमता और प्रेरणा को बढ़ाएंगे। वक्री गुरु देव मिथुन राशि में पुराने निर्णयों, प्रोजेक्ट्स और अनुभवों की समीक्षा करने का अवसर देंगे। यह सप्ताह भावनात्मक समझ, प्रैक्टिकल सोच और नई दिशा तय करने के लिए अनुकूल है।

परिचय

सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष और वृषभ राशि से गुजरते हैं, जिससे भावनाओं में हल्की अस्थिरता और संतुलन की आवश्यकता महसूस हो सकती है। जैसे-जैसे हफ्ता बढ़ेगा और चंद्रदेव कर्क राशि की ओर बढ़ेंगे, आप अधिक शांत, स्पष्ट और स्थिर महसूस करेंगे। धनु राशि में सूर्य देव का गोचर आपकी दिनचर्या, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के कामों पर फोकस बढ़ाएगा। वृश्चिक राशि में शुक्र देव आपके रिश्तों और भावनाओं में गहराई लाएंगे। यह सप्ताह खुद की देखभाल, भावनात्मक स्पष्टता और ईमानदारी के साथ बिताने के लिए उपयुक्त है।

Tula

तुला साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 7 दिसंबर)

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह संतुलन और भावनात्मक देखभाल का है। सप्ताह की शुरुआत में मेष राशि में चंद्रदेव बेचैनी या हल्का तनाव ला सकते हैं। 3 दिसंबर को वृषभ राशि में चंद्रदेव आराम, नींद और स्थिरता बढ़ाएंगे। मिथुन राशि में चंद्रदेव मेंटल एक्टिवनेस बढ़ाकर नींद में हल्की गड़बड़ी ला सकते हैं। वृश्चिक राशि में शुक्र देव भावनात्मक हीलिंग के लिए अनुकूल समय देंगे, ध्यान, प्राणायाम और माइंडफुलनेस लाभकारी हैं। 7 दिसंबर को मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन ओवरवर्क से बचना जरूरी है। चंद्रदेव के कर्क राशि में प्रवेश से मानसिक शांति और शारीरिक हल्कापन मिलेगा। पूरे सप्ताह हाइड्रेशन, नींद और हल्की शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान दें।

तुला साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 7 दिसंबर)

रिश्तों में यह सप्ताह भावनात्मक गहराई और जुड़ाव लाएगा। वृश्चिक राशि में शुक्र देव का प्रवेश स्नेह, विश्वास और भावनात्मक ईमानदारी को मजबूत करेगा। बुध देव का धनु राशि में गोचर परिवार के साथ संवाद में स्पष्टता लाएगा और गलतफहमियों को कम करेगा। वक्री गुरु देव पुराने दोस्त या अधूरे भावनात्मक विषय को आपके जीवन में वापस ला सकते हैं, जिससे क्लोजर या समझौता संभव है। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका नर्चरिंग स्वभाव और प्रबल होगा। मंगल देव धनु राशि में जाकर दूसरों की मदद और प्रैक्टिकल सहायता प्रदान करने की प्रेरणा देंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (1 से 7 दिसंबर)

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह पढ़ाई और ध्यान केंद्रित करने का है। 6 दिसंबर को बुध देव धनु राशि में प्रवेश करके संगठन, एकाग्रता और पढ़ाई में मदद करेंगे। 5 दिसंबर को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहकर जिज्ञासा, याददाश्त और लेखन-पठन क्षमता बढ़ाएंगे। वक्री गुरु देव पुराने पाठों को दोहराने, आधार मजबूत करने और कॉन्सेप्ट समझने में सहायक होंगे। वृश्चिक राशि में शुक्र देव लगन और मेहनत बढ़ाएंगे। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश से मन शांत रहेगा और पढ़ाई पर अच्छा फोकस बनेगा।

निष्कर्ष – तुला साप्ताहिक राशिफल (1 से 7 दिसंबर)

कुल मिलाकर यह सप्ताह भावनात्मक समझ, प्रैक्टिकल सुधार और स्पष्टता लाने वाला है। चंद्रदेव के कर्क राशि में आने से आप अपनी जरूरतों और लक्ष्यों को बेहतर समझ पाएंगे। बुध, शुक्र और मंगल देव के परिवर्तन जीवन में नए अवसर, हीलिंग और संतुलन लाएंगे। यह सप्ताह खुद को व्यवस्थित करने, रिश्तों को मजबूत करने और सही दिशा में बढ़ने का है।

उपाय

  • रोज “ॐ चन्द्राय नमः” का जप करें, इससे चंद्र देव की ऊर्जा मजबूत होती है।
  • भावनात्मक संतुलन के लिए पास में मोती या मूनस्टोन रखें।
  • पानी के पास ध्यान करें या हल्का स्नान करें, यह मन को स्थिर करता है।
  • सोमवार को जरूरतमंदों को दूध या सफेद चावल दान करें।
  • शाम के समय चमेली या चंदन की सुगंधित अगरबत्ती जलाएं, इससे मन में शांति आती है।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।